Iran US Secret Talks: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मूड और उनके बर्ताव को समझने के लिए दो सीनियर साइकोलॉजिस्ट्स की मदद ली थी, ताकि उनके साथ एक बड़ी सीक्रेट डील को अंजाम दिया जा सके. 'ड्रॉप साइट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के एक बड़े अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि अप्रैल के महीने में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत हुई थी. इस बातचीत के बाद ईरान को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड और उनके काम करने के अजीबोगरीब तरीके को संभालना आम डिप्लोमैट्स के बस की बात नहीं है. इसलिए ईरान ने अपनी एडवाइजरी टीम में दो सीनियर मनोवैज्ञानिकों को शामिल कर लिया.
'ड्रॉप साइट' की रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी अधिकारी ने सीधे शब्दों में कहा कि वे ट्रंप के व्यवहार को एक खास किस्म का पैटर्न मानते थे, जिसे उन्होंने 'साइकोपैथिक बिहेवियर पैटर्न' कहा. इसी वजह से डॉक्टरों को टीम में रखा गया ताकि वे ट्रंप के दिमाग को पढ़ सकें. इन साइकोलॉजिस्ट्स का मुख्य काम यह था कि वे ईरान की तरफ से लिखे जाने वाले लेटर्स और मैसेज को इस तरह डिजाइन करें, जिसे पढ़कर ट्रंप का गुस्सा शांत रहे और वे बातचीत के लिए तैयार हो जाएं.
रंग लाई ईरान की यह अनोखी चाल
हैरानी की बात यह है कि ईरान का यह दांव बिल्कुल सही बैठा. अधिकारी का दावा है कि जब से उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर अपने मैसेजेस और चिट्ठियों की भाषा बदली, तब से ट्रंप का रिएक्शन बहुत सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो गया. जो ट्रंप पहले भड़क जाते थे, वे अब ईरान के प्रस्तावों को ध्यान से सुनने और समझने लगे. क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए भेजे गए इन नपे-तुले संदेशों ने दोनों देशों के बीच बर्फ पिघलाने का काम किया.
इतिहास के रिकॉर्ड का भी रखा ध्यान
ईरान इस बातचीत को लेकर कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे आने वाले भविष्य को लेकर भी सतर्क थे. ईरान के अधिकारियों का मानना था कि आज जो भी बातें या चिट्ठियां दोनों देशों के बीच एक्सचेंज हो रही हैं, वे आगे चलकर इतिहास का हिस्सा बनेंगी. इसलिए वे अपनी बातचीत के तरीके को इतना शानदार और मैच्योर रखना चाहते थे कि जब सालों बाद ये दस्तावेज दुनिया के सामने आएं, तो ईरान की कूटनीति की तारीफ हो.
19 जून को होने जा रहा है बड़ा समझौता
ट्रंप के स्वास्थ्य और उनके फैसलों को लेकर अमेरिका में पहले ही काफी चर्चाएं चलती रहती हैं. हाल ही में खबर आई थी कि ट्रंप के मेडिकल चेकअप में 22 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया था. बहरहाल, ईरान का यह 'माइंड गेम' काम कर गया है. दोनों देशों ने एक शुरुआती समझौते (MoU) पर सहमति जता दी है. इस ऐतिहासिक समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आधिकारिक रूप से साइन किए जाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच सालों पुराना तनाव कम होने की उम्मीद है.