Iran Israel War: युद्ध के बीच इजरायल में फंसा भारतीय, व्लॉग बनाकर दिखाई रियल सिचुएशन

Iran Israel Tension: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच जारी इस जंग में एक भारतीय इजरायल में फंसा है. ये भारतीय शख्स व्लॉग बनाकर वहां की रियल सिचुएशन को दिखा रहा है. चलिए देखते हैं सायरन के बीच लोग बंकरों में कैसे रह रहे हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:40 PM IST
Viral Vlog: पिछले एक सप्ताह से पश्चिम एशिया जल रहा है. आसमान में बारूद के धुएं ने कब्जा कर रखा है. चारों ओर मिसाइलों का मलबा और टूटी बिल्डिंग नजर आ रही हैं. अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच जारी इस जंग में एक भारतीय का व्लॉग वायरल हो रहा है. युद्ध के बीच इजरायल में फंसा ये भारतीय अपने व्लॉग में वॉर की रियल सिचुएशन दिखा रहा है. चलिए पहले ये व्लॉग देखते हैं.

वायरल व्लॉग की शुरुआत में ही शख्स कहता है कि घूमने आया था, अब अकेले फंस गया हूं. इसके बाद  ये शख्स पिछले एक हफ्ते का रूटीन बताता है. शख्स ने बताया कि 28 फरवरी की सुबह जब वो अपने होटल में उठा तो उसने देखा कि चारों ओर सायरन बज रहे हैं. यहां तक की फोन में भी. इसके बाद उसे पता चलता है कि वॉर शुरू हो चुकी है. इस दौरान ये शख्स वहां की एक लोकल लड़की से कंफर्म करता है कि क्या सच में युद्ध शुरू हो गया है? इसके बाद वो पूछता है- सायरन बजने पर हमें क्या करना है? तब वो लड़की समझाती है कि जब सायरन बजे तो हमें बम शेल्टर में जाना है. इसके बाद वो पूछता है- क्या होटल में सेल्टर है? तो वो लड़की उसे होटल के बेसमेंट में जाने के लिए कहती है. 

कहां बना था ये बम शेल्टर?

बम शेल्टर में जाने के लिए ये शख्स लिफ्ट से बेसमेंट में पांच मंजिल नीचे जाता है. इसके बाद वो बताता है कि पिछले एक हफ्ते से सबका यही रूटीन है. जैसे ही सायरन बजता है. सब अपने रूम से निकल कर बम शेल्टर में आ जाते हैं. इसके बाद शख्स ने दिखाया कि ज्यादातर लोग बेसमेंट की सीढ़ियों पर ही ठहर जाते हैं. पहले तो ये शख्स डर में रहता है, लेकिन जब वहां के लोगों को शांत और खुश देखता है तो उसका मूड चेंज हो जाता है.

इजरायली से पूछा- तुम्हें डर नहीं लगता?

ये भारतीय शख्स बम शेल्टर में लोगों से बात करता है और पूछता है- ये बम की आवाज आ रही है आपको बम से डर नहीं लग रहा? तब एक इजरायली शख्स जवाब देता है, 'क्योंकि हमारे पास ताकतवर आर्मी है.' इसके बाद इस शख्स ने कहता है, 'यहां के लोगों से मिलकर और कुछ लोगों के बात कर मैं भी चिल हो गया.' 
यह भी पढ़ें: एक बादलों से बरसे, दूसरी करे छिपकर वार- ये होता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर

 

इजरायल के लोगों को बताया पॉजिटिव

ये भारतीय आखिर में इजरायली लोगों की तारीफ करता है और कहता है, 'वो जानते हैं कि मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए वो आकर बात करते हैं, गप्पे मारते हैं.' आखिर में इस भारतीय शख्स का कहना है कि अब उसे डर नहीं लगता है. वो कहता है, 'अब मुझे कोई डर नहीं, इनकी पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे भी इतना पॉजिटिव बना दिया है कि अब मैं होली पर भी दिवाली एन्जॉय कर रहा हूं.' 

किसने पोस्ट किया ये व्लॉग?

इस व्लॉग को इंस्टाग्राम पर @soumilvlogs नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे सिर्फ तीन दिन में ही 4.2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इस व्लॉग को देख चुके हैं. इसके अलावा व्लॉग पर 2.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

जहां ज्यादातर यूजर्स शख्स को सेफ रहने की सलाह दे रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स मस्ती के मूड में कह रहे हैं कि भाई व्लॉग बना हिस्ट्री में देखा जाएगा. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

