परचम की शान के लिए तूफान से भिड़ गया शख्स, 108 की रफ्तार में भी गिरने नहीं दिया ईरानी झंडा

Iranian Man Holds National Flag During Storm: सोशल मीडिया पर वैसे तो हर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो सीधे दिल को छू जाते हैं. ईरान से आया यह वीडियो इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखा और शेयर किया जाने वाला पोस्ट बन चुका है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे 108 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे तूफान में एक शख्स अपने देश के झंडे को गिरने से बचा रहा है. जब तेज तूफान में देश का झंडा झुकने लगा, तब वह अपनी जान की परवाह किए बगैर झंडे को पकड़कर खड़ा हो गया. इस वीडियो को देशभक्ति की मिसाल बताकर खूब शेयर किया जा रहा है.

तेज हवाओं के बीच झंडे के साथ खड़ा दिखा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज हवा चल रही है और मौसम काफी खराब नजर आ रहा है. इसी बीच ईरान का राष्ट्रीय झंडा तेज झोंकों की वजह से झुकता दिखाई देता है. तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति आगे आता है और झंडे को अपने हाथों से पकड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता है. दावा किया जा रहा है कि उसने ऐसा देश के सम्मान के लिए किया.

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वीडियो ने सोशल मीडिया पर बटोरी सुर्खियां

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इसे तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने इस दृश्य को देशभक्ति और अपने देश के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया. लोगों का कहना है कि मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान दिखाना एक अलग संदेश देता है.

Iran मे 108 KM का तेज तूफान आया जब एक इरानी नागरिक ने देखा उनका झंडा झुक रहा है वो शख्स खुद उस झंडे को पकड़ कर खड़ा हो गया है। ये एक देश भक्ति का उदाहरण है pic.twitter.com/FH3QybvbQB urooj fatima (@urjfati) May 23, 2026

यूजर्स ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे प्रेरणादायक बताया, तो कुछ ने इसे सच्ची देशभक्ति की मिसाल कहा. वहीं कई लोगों ने लिखा कि अपने देश और उसके सम्मान के लिए ऐसा समर्पण कम ही देखने को मिलता है.

वीडियो की सच्चाई को लेकर नहीं हुई पुष्टि

हालांकि, वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है. यह भी साफ नहीं है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.