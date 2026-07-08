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इस गांव में नहीं है एक भी सड़क! घरों की छतों पर चलते हैं लोग, वहीं सजती हैं दुकानें; दुनिया भर से पर्यटक आते हैं देखने

दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी, जहां सड़कें ही न हों, लेकिन फिर भी लोगों की जिंदगी बिना किसी परेशानी के चलती हो. ईरान का मसुलेह गांव ऐसी ही एक अनोखी जगह है. यहां लोग घरों की छतों पर चलते हैं, वहीं बाजार लगता है और वहीं कैफे व छोटी-छोटी दुकानें भी चलती हैं. इसकी अनोखी बनावट और खूबसूरती इसे दुनिया के सबसे अलग गांवों में शामिल करती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 08, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:10 AM IST
इस गांव में नहीं है एक भी सड़क! घरों की छतों पर चलते हैं लोग, वहीं सजती हैं दुकानें; दुनिया भर से पर्यटक आते हैं देखने
Image Credit: Image credit: instagram/@lifebeyondborders5Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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