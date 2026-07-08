/इस गांव में नहीं है एक भी सड़क! घरों की छतों पर चलते हैं लोग, वहीं सजती हैं दुकानें; दुनिया भर से पर्यटक आते हैं देखने

आज जब दुनिया के ज्यादातर शहर ट्रैफिक, प्रदूषण और तेज रफ्तार जिंदगी से जूझ रहे हैं, तब मसुलेह गांव यह दिखाता है कि बिना सड़कों और गाड़ियों के भी एक खूबसूरत और व्यवस्थित जीवन संभव है. यहां घरों की छतें ही रास्ता हैं, वहीं बाजार सजता है और वहीं लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं. यही अनोखी पहचान इस छोटे से गांव को दुनिया के सबसे खास पर्यटन स्थलों में शामिल करती है. अगर आप कभी भीड़-भाड़ और शोर से दूर प्रकृति के बीच कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो मसुलेह आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए.