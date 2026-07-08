/इस गांव में नहीं है एक भी सड़क! घरों की छतों पर चलते हैं लोग, वहीं सजती हैं दुकानें; दुनिया भर से पर्यटक आते हैं देखने

अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी गांव या शहर की सबसे जरूरी चीज क्या होती है, तो शायद आपका जवाब होगा, 'सड़क'. सड़कें ही लोगों को एक-दूसरे से जोड़ती हैं और आने-जाने का सबसे बड़ा जरिया होती हैं. लेकिन दुनिया में एक ऐसा गांव भी है, जहां एक भी सड़क नहीं है.
यहां न कार चलती है, न बाइक और न ही ट्रैफिक का शोर सुनाई देता है. इसके बावजूद यहां का जीवन पूरी तरह सामान्य रूप से चलता है. यह अनोखा गांव ईरान के उत्तर में स्थित मसुलेह है, जो अपनी अलग तरह की वास्तुकला और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है.
मसुलेह गांव की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट है. यह गांव पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है. यहां घर एक-दूसरे के ऊपर इस तरह बनाए गए हैं कि नीचे बने घर की छत, ऊपर वाले घर के लिए रास्ता और आंगन का काम करती है. इसका मतलब यह है कि यहां चलने के लिए अलग से सड़क की जरूरत ही नहीं पड़ती. लोग एक घर की छत से दूसरे घर की छत पर चलते हुए पूरे गांव में आसानी से पहुंच जाते हैं. इसी वजह से इसे 'रूफ विलेज' यानी छतों वाला गांव भी कहा जाता है.
मसुलेह में कोई भी वाहन गांव के अंदर नहीं पहुंच सकता. इसकी वजह साफ है कि यहां सड़कें हैं ही नहीं. पूरा गांव पैदल चलने वालों के हिसाब से बना है. लोग अपने जरूरी काम पैदल ही करते हैं. यही कारण है कि यहां न ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है और न ही गाड़ियों का शोर. जो लोग शहरों की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति में बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह किसी सपने जैसी लगती है.
मसुलेह की छतें सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं हैं. यहीं छोटी-छोटी दुकानें भी चलती हैं. स्थानीय लोग अपने हाथ से बने सामान, कपड़े, हस्तशिल्प और दूसरी चीजें यहीं बेचते हैं. कई कैफे और छोटे रेस्टोरेंट भी छतों पर ही बने हुए हैं. पर्यटक यहां बैठकर पारंपरिक ईरानी चाय का स्वाद लेते हैं और आसपास फैले पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखते हैं.
मसुलेह की प्राकृतिक खूबसूरती भी किसी जादू से कम नहीं है. चारों तरफ हरे-भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और बादलों से घिरा आसमान इस गांव को बेहद खास बना देते हैं. सुबह के समय अक्सर पूरा गांव कोहरे से ढक जाता है. ऐसा लगता है, जैसे लोग बादलों के बीच चल रहे हों. शाम के समय डूबते सूरज की रोशनी पूरे गांव को सुनहरे रंग में रंग देती है. यही वजह है कि फोटोग्राफी के शौकीनों के बीच यह जगह बेहद लोकप्रिय है.
इतिहासकारों के मुताबिक, मसुलेह का इतिहास कई सौ साल पुराना है. यहां रहने वाले लोग पीढ़ियों से इसी तरह के घरों में रह रहे हैं. घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनाए जाते हैं, ताकि ठंड और बारिश से सुरक्षा मिल सके. आज भी गांव की मूल पहचान और पारंपरिक बनावट को बचाकर रखा गया है.
हालांकि यहां पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन गांव की पुरानी पहचान को बदला नहीं गया है. ईरान सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया है. पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की गई हैं, लेकिन गांव की वास्तुकला और पारंपरिक माहौल को पहले जैसा ही रखा गया है. यही बात इसे दूसरे पर्यटन स्थलों से अलग बनाती है.
मसुलेह के लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है. यहां बड़े-बड़े मॉल या ऊंची इमारतें नहीं हैं. स्थानीय लोग खेती, पर्यटन और हस्तशिल्प के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं. महिलाएं हाथ से बनी चीजें तैयार करती हैं, जबकि पुरुष खेती और पर्यटकों से जुड़े कामों में लगे रहते हैं. यहां का जीवन आज भी काफी हद तक पारंपरिक तरीके से चलता है.
हर साल हजारों विदेशी पर्यटक मसुलेह घूमने आते हैं. कुछ लोग इसकी अनोखी बनावट देखने आते हैं, तो कुछ यहां की शांति और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने. सोशल मीडिया पर गांव की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद इसकी लोकप्रियता और तेजी से बढ़ी है. कई ट्रैवल ब्लॉगर इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत पहाड़ी बस्तियों में शामिल करते हैं.
भारत से भी कई लोग ईरान घूमने के दौरान मसुलेह जरूर जाते हैं. यहां का शांत माहौल, पहाड़ों का नजारा और बिना सड़क वाला अनोखा जीवन लोगों को हैरान कर देता है. जो लोग भी यहां से लौटते हैं, वे इसे अपनी सबसे यादगार यात्राओं में शामिल बताते हैं.
आज जब दुनिया के ज्यादातर शहर ट्रैफिक, प्रदूषण और तेज रफ्तार जिंदगी से जूझ रहे हैं, तब मसुलेह गांव यह दिखाता है कि बिना सड़कों और गाड़ियों के भी एक खूबसूरत और व्यवस्थित जीवन संभव है. यहां घरों की छतें ही रास्ता हैं, वहीं बाजार सजता है और वहीं लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं. यही अनोखी पहचान इस छोटे से गांव को दुनिया के सबसे खास पर्यटन स्थलों में शामिल करती है. अगर आप कभी भीड़-भाड़ और शोर से दूर प्रकृति के बीच कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो मसुलेह आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए.
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