/मिडिल ईस्ट दहला: अमेरिकी बमबारी में 3 की मौत, पुल-रेलवे ट्रैक तबाह, जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर दागे ड्रोन

US Iran War: मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी अब भीषण आग का रूप लेती दिख रही है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है. पिछले छह दिनों से ईरान के नागरिक ठिकानों पर अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहा था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. अब ईरान ने इस हमले का बेहद आक्रामक जवाब दिया है. ईरान ने बहरीन में स्थित अमेरिकी सेना के बड़े एयरबेस पर घातक 'अराश' ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं. दोनों देशों के बीच हुए इस सीधे टकराव से पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है.
पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बेहद खराब हो चुके हैं. दोनों देशों के बीच हुआ 14 सूत्रीय समझौता टूटने के बाद से अमेरिका लगातार बमबारी कर रहा है. अमेरिकी सेना ने लगातार छठी रात ईरान के होर्मोजगान प्रांत को निशाना बनाया. इस हमले में दो महत्वपूर्ण पुल, रेलवे जंक्शन और रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन हमलों में 3 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन और पुलों के टूटने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है.
ईरान का 'ऑपरेशन साएकेह' और बहरीन पर हमला
अपने देश पर हुए इस हमले का बदला लेने के लिए ईरानी सेना ने जरा भी देर नहीं की. ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा जवाबी हमला शुरू कर दिया. ईरानी सेना ने इसे 'ऑपरेशन साएकेह' (ऑपरेशन लाइटनिंग) का 11वां चरण बताया है. इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने बहरीन के अल-साखिर एयरबेस पर सीधे अपने खतरनाक 'अराश' अटैक ड्रोन से हमला बोल दिया.
अमेरिकी हेलीकॉप्टर और टोही विमान बने निशाना
ईरान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनके ड्रोन हमलों ने साखिर बेस पर मौजूद अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टरों और 'पी-8' समुद्री टोही विमानों के ठिकाने को सीधे तौर पर टारगेट किया. ईरान का कहना है कि यह हमला उन अमेरिकी अत्याचारों का सीधा जवाब है, जो उन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों पर किए हैं. इस पलटवार के बाद अमेरिकी खेमे में भी हड़कंप मच गया है.
डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और बढ़ा तनाव
यह टकराव ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी थी. ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं आता है, तो उसके पावर प्लांट और पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) का कहना है कि वे ये हमले इसलिए कर रहे हैं ताकि ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा सके, क्योंकि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बना हुआ है.
आगे क्या होगा? बढ़ सकती है जंग
ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने चेतावनी दी है कि वे अमेरिका के हर हमले का कड़ा जवाब देंगे. ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने उनकी ताकत को आंकने में कोई भी भूल की, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी. अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बहरीन में अपने बेस पर हुए इस ड्रोन हमले के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होता है. दोनों देशों की यह जिद दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकती है.