ट्रेन में बदबूदार दाल मिली तो पैंट्री में घुस गया पैसेंजर, Video में दिखाई ऐसी सच्चाई; रेलवे को भी देना पड़ा जवाब

Indian Railway Viral Video: इंडियन रेलवे को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार भीड़ को लेकर तो कई बार ट्रेन में अव्यवस्थाओं को लेकर कई शिकायतें सामने आती हैं. खराब खाने को लेकर भी यात्री रेलवे प्रशासन से शिकायत करते हैं. हालांकि इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि खुद रेलने प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ा. दरअसल यह वीडियो रेलवे के खराब खाने को लेकर ही वायरल हुआ है.

पैंट्री में घुसा पैसेंजर

रेलवे के खराब खाने को लेकर एक यात्री ने हिम्मतवाला कदम उठाया. दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक पैसेंजर ट्रेन में पैसे देकर मिलने वाले खाने की शिकायत करने पैंट्री में घुस गया. जहां उसने खराब दाल को लेकर सभी वर्कर्स से शिकायत की और इस दौरान पैंट्री स्टाफ और यात्री के बीच काफी बहस भी देखने को मिली. हालांकि इस दौरान पैंट्री स्टाफ ने दाल को खराब मानने से साफ इनकार कर दिया.

Received spoiled food during my train journey on AP express(20806) dated 23/06/25. @IRCTCofficial @RailwaySeva @RailMinIndia please take a look into this and take and action. pic.twitter.com/4MG9xLS54n

यात्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

खराब खाने को लेकर वायरल हुई इस वीडियो में दिख रहा है कि जब यात्री और पैंट्री स्टाफ के साथ खराब दाल को लेकर बहस हुई तो एक स्टाफ मेंबर ने दाल को चखा और बताया कि दाल पूरी तरह सही है. इसके बाद इस पूरे मामले की वीडियो को यात्री ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. यात्री ने IRCTC को टैग करते हुए कैप्शन में लिखा कि 23 जून 2025 को आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस (20806) में उसे ट्रेन में मिले खराब और बासी खाने को लेकर रेलवे इस पर कार्रवाई करे.

Your complaint has been registered on RailMadad and complaint no. has been sent through SMS on your mobile no. You may track your complaint via this link https://t.co/l5xDpG8Ncv

