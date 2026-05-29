फर्स्ट एसी के टॉयलेट में धुल रहे थे दुरंतो एक्सप्रेस के बर्तन! वीडियो वायरल होने पर FSSAI ने लिया कड़ा एक्शन

IRCTC Staff Washing Utensils In Duronto Express Toilet: भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री बेहतर सुविधा और साफ-सफाई की उम्मीद करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में कथित तौर पर IRCTC का एक कर्मचारी ट्रेन के टॉयलेट के अंदर खाने के बर्तन धोता नजर आ रहा है. यह मामला सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई-एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस का है. मामला वायरल होने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने IRCTC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. लोगों का कहना है कि अगर प्रीमियम ट्रेन में भी ऐसी हालत है, तो आम ट्रेनों में क्या हो रहा होगा?

टॉयलेट सीट के ऊपर रखे थे बर्तन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Truth On Track नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया. वीडियो में एक शख्स ट्रेन के टॉयलेट के अंदर दिखाई देता है. उसके पास खाने के इस्तेमाल किए गए बर्तन और कटलरी रखी नजर आती है. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बर्तनों की टोकरी बंद टॉयलेट सीट के ऊपर रखी हुई थी. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे यात्री ने जब कर्मचारी से पूछा कि वह क्या कर रहा है और क्या यह सही जगह है, तो कर्मचारी चुप दिखाई दिया. इसके बाद यात्री ने बाहर खड़े अटेंडेंट से सवाल किया कि क्या उसे इस बारे में जानकारी है. पहले अटेंडेंट ने कहा कि उसने अभी यह देखा है. लेकिन बाद में उसने यह भी कहा कि बर्तन धोने वाले लोग आमतौर पर वहीं ऐसा करते हैं.

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फर्स्ट एसी कोच का बताया जा रहा मामला

वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि यह घटना दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच की है. फर्स्ट एसी में सफर करने वाले यात्री आमतौर पर ज्यादा किराया देकर बेहतर सेवा और साफ-सफाई की उम्मीद करते हैं. ऐसे में यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने रेलवे और IRCTC दोनों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि अगर खाने के बर्तन टॉयलेट में धोए जा रहे हैं, तो यह यात्रियों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है. कुछ यूजर्स ने रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई, जबकि कई लोगों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

A complaint was raised regarding alleged hygiene concerns onboard Train 12223 Duronto Express (First AC Coach H1) after visuals reportedly showed food plates and cutlery placed near/on a toilet seat area during onboard lunch service, raising serious passenger concerns around.. pic.twitter.com/1OgUCuyjlX Truth On Track (@truth_on_track) May 27, 2026

FSSAI ने भेजा नोटिस

वीडियो वायरल होने के बाद FSSAI ने इस मामले को गंभीरता से लिया. खाद्य सुरक्षा विभाग ने IRCTC को नोटिस भेजकर पूरे मामले पर तथ्यात्मक जवाब मांगा है. FSSAI ने अपने नोटिस में कहा कि अगर वीडियो में दिख रही बात सही है, तो यह खाद्य सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन है. विभाग के मुताबिक, खाने से जुड़े बर्तनों और सामान की सफाई पूरी तरह स्वच्छ माहौल में होनी चाहिए, जिससे किसी तरह का संक्रमण या गंदगी भोजन तक न पहुंचे. नोटिस में यह भी कहा गया कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को साफ-सफाई और हाइजीन के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होता है. ऐसे में ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोना बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने जमकर भड़ास निकाली है. एक यूजर ने लिखा कि अब समझ आया ट्रेन का खाना खाकर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? दूसरे यूजर ने कहा कि रेलवे को सिर्फ किराया बढ़ाना आता है, लेकिन सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कर्मचारियों पर काम का दबाव और संसाधनों की कमी भी ऐसी घटनाओं की वजह हो सकती है. लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने इसे लापरवाही बताया.

अभी तक IRCTC का आधिकारिक जवाब नहीं

फिलहाल इस मामले में IRCTC की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. लोग अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रेन में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की सफाई और हाइजीन की निगरानी कैसे की जाती है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

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