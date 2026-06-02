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Hindi Newsजरा हटकेकाले बाल वाले दूर ही रहें! सिर्फ लाल सिर वालों के लिए सजता है ये अनोखा बाजार, किंग-क्वीन चुनने के लिए होते हैं अजीबोगरीब खेल

काले बाल वाले दूर ही रहें! सिर्फ लाल सिर वालों के लिए सजता है ये अनोखा बाजार, किंग-क्वीन चुनने के लिए होते हैं अजीबोगरीब खेल

Only Red Hair People Festival: आयरलैंड में हर साल लगने वाला एक अनोखा मेला दुनियाभर में चर्चा का विषय रहता है. इस फेस्टिवल में सिर्फ लाल बालों वाले लोगों को खास पहचान के साथ शामिल होने की अनुमति मिलती है. दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग यहां पहुंचकर अपनी इस खूबी का जश्न मनाते हैं. यहां काले और भूरे बालों वाले लोगों को वह खास पहचान नहीं मिलती, जो लाल बालों वाले लोगों को दी जाती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:13 AM IST
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Image credit: X/@archeohistories
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Irish Redhead Convention: दुनिया में कई तरह के मेले और त्योहार मनाए जाते हैं. कहीं खाने-पीने का उत्सव होता है तो कहीं संगीत और संस्कृति का जश्न. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मेले के बारे में सुना है, जहां लोगों की पहचान उनके बालों के रंग से होती हो? सुनने में भले ही यह अजीब लगे, लेकिन आयरलैंड में हर साल ऐसा ही एक अनोखा आयोजन होता है. इस खास फेस्टिवल का नाम आयरिश रेडहेड कन्वेंशन (Irish Redhead Convention) है. यहां केवल लाल बालों वाले लोगों को खास महत्व दिया जाता है. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कई अन्य देशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं. आज के समय में यह फेस्टिवल सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि लाल बालों वाले लोगों की पहचान, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक बन चुका है.

आखिर क्या है आयरिश रेडहेड कन्वेंशन?

आयरलैंड में आयोजित होने वाला यह फेस्टिवल सिर्फ लाल बालों वाले लोगों के लिए होता है. हर साल गर्मियों के दौरान आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं. यहां आने वाले लोग अपनी खास पहचान का जश्न मनाते हैं. फेस्टिवल के दौरान संगीत कार्यक्रम, डांस शो, फैशन इवेंट, फोटोशूट, मजेदार प्रतियोगिताएं और कई तरह की मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. मेले के दौरान बकायदा रेडहेड किंग और क्वीन का चुनाव भी किया जाता है. साथ ही यहां सबसे अच्छे लाल बालों वाले परिवार, सबसे लंबी लाल दाढ़ी, सबसे ज्यादा झाइयां और सबसे खूबसूरत लाल बालों वाले बच्चे को चुनने के लिए भी कॉम्पिटिशन होता है.सबसे खास बात यह है कि यहां आने वाले लोगों को किसी तरह के भेदभाव या मजाक का डर नहीं होता. वे खुलकर अपनी पहचान का आनंद लेते हैं और नए दोस्तों से मिलते हैं.

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दुनिया में बेहद दुर्लभ हैं लाल बाल

लाल बाल दुनिया की सबसे दुर्लभ प्राकृतिक विशेषताओं में से एक माने जाते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, दुनिया की कुल आबादी में सिर्फ 1 से 2 प्रतिशत लोगों के बाल प्राकृतिक रूप से लाल होते हैं. यही वजह है कि लाल बालों वाले लोग अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं. आयरलैंड उन देशों में शामिल है, जहां लाल बालों वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है. इस खास आनुवंशिक विशेषता को सेलिब्रेट करने के लिए ही इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी, जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुका है.

एक ब्लॉन्ड व्यक्ति ने शुरू किया था यह आयोजन

इस फेस्टिवल से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी लाल बालों वाले व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक ब्लॉन्ड यानी सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने की थी. शुरुआत में यह एक छोटा सा आयोजन था, लेकिन धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई. आज यह आयरलैंड के सबसे चर्चित और अनोखे सांस्कृतिक आयोजनों में गिना जाता है. हर साल हजारों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते हैं.

प्रतियोगिताओं और मनोरंजन से भरपूर होता है फेस्टिवल

इस मेले में सिर्फ घूमने-फिरने का ही मौका नहीं मिलता, बल्कि कई दिलचस्प प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं. रेडहेड ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बेस्ट रेड हेयर कंपटीशन, फनी गेम्स और फैमिली एक्टिविटीज लोगों का खूब मनोरंजन करती हैं. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. कई लोग खास लाल रंग के कपड़े पहनकर आते हैं, जिससे पूरे आयोजन का माहौल और भी रंगीन हो जाता है.

यहां लोग अपने अनुभव भी शेयर करते हैं

यह फेस्टिवल सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. यहां लोग अपने जीवन के अनुभव भी एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं. कई प्रतिभागी बताते हैं कि बचपन में लाल बाल होने की वजह से उन्हें स्कूल या कॉलेज में मजाक का सामना करना पड़ा था. लेकिन इस फेस्टिवल में आकर उन्हें एहसास होता है कि उनकी यही खासियत उन्हें सबसे अलग बनाती है. यही कारण है कि यह आयोजन आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी पहचान को स्वीकार करने का भी एक मंच बन गया है.

पर्यटन को भी मिलता है बड़ा फायदा

आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में आयोजित होने वाला यह फेस्टिवल अब पर्यटन का बड़ा आकर्षण बन चुका है. हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने पहुंचते हैं. स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को भी इससे काफी फायदा होता है. ट्रैवल ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस अनोखे आयोजन को कवर करने के लिए यहां पहुंचते हैं. यही वजह है कि आयरलैंड में इस फेस्टिवल को विशेष सांस्कृतिक पहचान मिली हुई है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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