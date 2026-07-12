पहले पर्यटक बनकर आए, फिर विरासत बचाने में लगा दिया जीवन; 80 वर्षीय आयरिश बुजुर्ग 'पागल साब' की कहानी वायरल

कैरन रॉन्सले की कहानी सिर्फ एक विदेशी पर्यटक की नहीं है. यह उस सोच की कहानी है, जिसमें किसी जगह से प्यार करने के लिए वहां जन्म लेना जरूरी नहीं होता. उन्होंने दिखाया कि अगर कोई इंसान किसी संस्कृति और उसकी विरासत का सम्मान करता है, तो वह उसके संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा सकता है. आज जोधपुर की कई बावड़ियां पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का ध्यान एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की ओर गया है. 80 साल की उम्र में भी कैरन रॉन्सले जिस ऊर्जा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, वह यह याद दिलाता है कि बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ इरादा चाहिए. शायद यही वजह है कि जोधपुर के लोगों के लिए 'पागल साब' अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अपनी विरासत से प्यार करने की मिसाल बन चुके हैं.