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पहले पर्यटक बनकर आए, फिर विरासत बचाने में लगा दिया जीवन; 80 वर्षीय आयरिश बुजुर्ग 'पागल साब' की कहानी वायरल

राजस्थान के जोधपुर में एक 80 साल के आयरिश बुजुर्ग पिछले कई सालों से ऐसा काम कर रहे हैं, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है. कभी घूमने आए इस विदेशी ने शहर की ऐतिहासिक बावड़ियों और झालरों को कचरे से भरा देखा, तो वापस लौटने के बजाय उन्हें साफ करने का बीड़ा उठा लिया. अब उनकी इसी लगन की तारीफ उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी की है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 12, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:01 AM IST
पहले पर्यटक बनकर आए, फिर विरासत बचाने में लगा दिया जीवन; 80 वर्षीय आयरिश बुजुर्ग 'पागल साब' की कहानी वायरल
Image Credit: Image credit: X/@anandmahindra

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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