पहले पर्यटक बनकर आए, फिर विरासत बचाने में लगा दिया जीवन; 80 वर्षीय आयरिश बुजुर्ग 'पागल साब' की कहानी वायरल

दुनिया भर से लाखों लोग हर साल राजस्थान की खूबसूरती देखने आते हैं. कोई यहां के किले देखता है, कोई महल, तो कोई सदियों पुरानी बावड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें लेकर लौट जाता है. लेकिन एक विदेशी पर्यटक ऐसा भी निकला, जिसने सिर्फ इन धरोहरों की तारीफ नहीं की, बल्कि उन्हें बचाने का जिम्मा भी अपने कंधों पर उठा लिया. आज जोधपुर की गलियों में लोग उन्हें प्यार से 'पागल साब' कहते हैं. यह नाम मजाक में नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण के सम्मान में दिया गया है.
आपको बता दें कि आयरलैंड के रहने वाले 80 वर्षीय कैरन रॉन्सले कई साल पहले जोधपुर घूमने आए थे. उस समय शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही शहर उनकी पहचान बन जाएगा. घूमने के दौरान उन्होंने शहर की कई पुरानी बावड़ियां और झालरे देखीं. इनकी शानदार बनावट ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन एक बात ने उन्हें अंदर तक परेशान कर दिया. ज्यादातर ऐतिहासिक जल संरचनाएं कचरे से भरी हुई थीं और उनकी हालत बेहद खराब थी. कई लोग इन्हें देखकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन कैरन ऐसा नहीं कर पाए.
कैरन ने किसी सरकारी योजना या बड़े अभियान का इंतजार नहीं किया. उन्होंने खुद ही झाड़ू, फावड़ा और सफाई का सामान उठाया और अकेले ही बावड़ियों की सफाई शुरू कर दी. शुरुआत में लोगों को यह समझ नहीं आया कि एक विदेशी बुजुर्ग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है. कई लोगों ने उन्हें अजीब समझा, तो कुछ ने उनका मजाक भी उड़ाया. धीरे-धीरे यही 'अजीब आदमी' शहर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया.
They nicknamed 80 year old Irishman, Caron Rawnsley, ‘Paagal Saab’ for his obsession with cleaning Jodhpur’s Bawris & Jhalaras.
Fortunately, today, you don’t need to be either ‘paagal’ or ‘phirang’ to devote yourself to reviving India’s stepwells.
Earlier this year, I had… pic.twitter.com/xKTUzO72Zx
— anand mahindra (@anandmahindra) July 10, 2026
जोधपुर के लोग कैरन की लगन देखकर उन्हें प्यार से 'पागल साब' बुलाने लगे. दरअसल, लोगों को लगता था कि इतनी उम्र में कोई विदेशी आखिर क्यों घंटों धूप में खड़े होकर दूसरों की धरोहर साफ करेगा. लेकिन कैरन के लिए यह सिर्फ सफाई नहीं थी. वह मानते थे कि ये बावड़ियां सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि इतिहास की जीवित निशानी हैं. यही सोच उन्हें हर दिन फिर से काम पर ले आती थी.
कैरन रॉन्सले का काम अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका वीडियो शेयर करते हुए उनकी जमकर सराहना की. उन्होंने लिखा कि जोधपुर के लोग 80 साल के आयरिश नागरिक को उनकी बावड़ियों और झालरों को साफ करने की लगन की वजह से 'पागल साब' कहते हैं. महिंद्रा ने कहा कि आज भारत की ऐतिहासिक बावड़ियों को बचाने के लिए किसी विदेशी या 'पागल' होने की जरूरत नहीं है. हर नागरिक अपनी तरफ से छोटा-सा योगदान देकर भी इस विरासत को बचा सकता है.
कैरन का मकसद सिर्फ कचरा हटाना नहीं था. वह चाहते थे कि लोग इन ऐतिहासिक जल स्रोतों की अहमियत समझें. राजस्थान की बावड़ियां कभी पानी का सबसे बड़ा सहारा हुआ करती थीं. साथ ही, ये सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र थीं. समय के साथ इनमें से कई जगहें उपेक्षा का शिकार हो गईं. कैरन ने इन्हें फिर से लोगों की नजर में लाने का काम किया.
जब लोगों ने देखा कि एक विदेशी बिना किसी स्वार्थ के उनकी विरासत बचाने में जुटा है, तो कई स्थानीय लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे. कुछ लोगों ने सफाई अभियान में हाथ बंटाया, तो कुछ ने आसपास के इलाकों को साफ रखने की जिम्मेदारी ली. धीरे-धीरे यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं रहा, बल्कि एक सामुदायिक अभियान बन गया.
राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में सदियों पुरानी बावड़ियां मौजूद हैं. इनका इस्तेमाल कभी बारिश का पानी जमा करने और लोगों की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाता था. इनकी वास्तुकला भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है. कई बावड़ियां अपनी नक्काशी और डिजाइन की वजह से ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती हैं. लेकिन समय के साथ कई जगहों पर इनकी देखभाल कम होती गई.
आनंद महिंद्रा पहले भी भारत की ऐतिहासिक बावड़ियों के संरक्षण की बात करते रहे हैं. उन्होंने चांद बावड़ी जैसी ऐतिहासिक जगहों का जिक्र करते हुए कहा था कि देशभर में कई स्वयंसेवी संस्थाएं, स्थानीय समुदाय और आम नागरिक मिलकर इन धरोहरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका मानना है कि इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी बचाना जरूरी है.
कैरन रॉन्सले की कहानी सिर्फ एक विदेशी पर्यटक की नहीं है. यह उस सोच की कहानी है, जिसमें किसी जगह से प्यार करने के लिए वहां जन्म लेना जरूरी नहीं होता. उन्होंने दिखाया कि अगर कोई इंसान किसी संस्कृति और उसकी विरासत का सम्मान करता है, तो वह उसके संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा सकता है. आज जोधपुर की कई बावड़ियां पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का ध्यान एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की ओर गया है. 80 साल की उम्र में भी कैरन रॉन्सले जिस ऊर्जा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, वह यह याद दिलाता है कि बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ इरादा चाहिए. शायद यही वजह है कि जोधपुर के लोगों के लिए 'पागल साब' अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अपनी विरासत से प्यार करने की मिसाल बन चुके हैं.