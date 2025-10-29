Advertisement
पेट में सरिया और खूनी हुई रोड... बीच सड़क पर हादसा देख हंसने लगे लोग, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक पेट में सरिया गड़े सड़क पर तड़पता दिखा, जिससे लोग सहम गए। बाद में पता चला कि यह किसी हादसे का नहीं बल्कि शख्स ड्रामा कर रहा था जिसे देखकर लोग हंस पड़े लोग. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:35 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग पहले तो सहम जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में हंसने लगते हैं. वीडियो में सड़क पर एक युवक पेट में सरिया गड़े हुए तड़पता नजर आ रहा है, उसके आसपास लोग घबराए हुए खड़े हैं. रोड पर खून फैला है और माहौल बेहद डरावना दिखता है. देखने वाला कोई भी शख्स यही सोचता है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे सच्चाई सामने आती है, सबकी हंसी छूट जाती है. दरअसल यह किसी दुर्घटना का वीडियो नहीं बल्कि एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का हिस्सा निकला.

सड़क पर खून और चीखों का मंजर

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि एक युवक सड़क किनारे गिरा पड़ा है और उसके पेट में लोहे की सरिया धंसी हुई है. लोग उसके आसपास जमा हैं, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है तो कोई मदद के लिए आगे बढ़ रहा है. कुछ सेकंड तक तो ऐसा लगता है जैसे किसी दर्दनाक हादसे का नजारा है. सड़क पर जगह-जगह खून बिखरा हुआ है और आसपास सायरन की आवाजें सुनाई देती हैं. यह दृश्य इतना रियल लगता है कि सोशल मीडिया पर जिसने भी पहली बार वीडियो देखा, वह कुछ पल के लिए सन्न रह गया. कुछ ही देर में सच्चाई सामने आई तो लोग हंसते-हंसते लोटपोट गए. इसके बाद शख्स अपने पेट से सरिया निकाला तो लोगों लोगों गुस्से से लाल हो गए. 

सोशल मीडिया पर छाया ‘फेक एक्सिडेंट वीडियो’

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @hassubolte नाम के अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक कर करे रहे हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेट करे हैं. किसी ने इसे “सबसे रियलिस्टिक शूटिंग सीन” कहा, तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा,  “पहले डराया फिर हंसाया.” वहीं कुछ यूज़र्स ने कहा कि “अब तो सड़क पर असली-नकली हादसे का फर्क करना मुश्किल हो गया है.” वीडियो को इंस्टाग्राम और एक्स (Twitter) पर लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं. कई लोगों ने इसे ‘लो बजट हॉरर कॉमेडी’ कहा, जबकि कुछ ने आलोचना की कि सार्वजनिक जगह पर इस तरह शूटिंग करने से लोग भ्रमित हो सकते हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

