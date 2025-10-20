Advertisement
क्या अमेरिका में दिवाली पर सरकारी छुट्टी है? जानें US सरकार का वो बड़ा ऐलान जो भारतीय नहीं जानते

अमेरिका में दिवाली को अभी फेडरल छुट्टी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन कई राज्यों ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी है. पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में अब स्कूलों और सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर छुट्टी दी जाती है जो बढ़ती सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:47 PM IST
 दिवाली यानी रोशनी का त्योहार अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. अमेरिकी धरती पर भी अब इसके रंग बिखरने लगे हैं. हालांकि अमेरिका में दिवाली को अब तक फेडरल हॉलीडे यानी सरकारी छुट्टी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन कई राज्यों ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है. इसका मतलब यह है कि कुछ राज्यों में स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में इस दिन छुट्टी दी जाती है ताकि भारतीय मूल के लोग और अन्य समुदाय भी इस त्यौहार को खुशी से मना सकें. यह कदम अमेरिका की बढ़ती सांस्कृतिक विविधता और भारतीय समुदाय की अहमियत को दर्शाता है.

अमेरिका में फेडरल छुट्टी नहीं, लेकिन बढ़ी मान्यता

अमेरिका में दिवाली को अब तक फेडरल छुट्टी घोषित नहीं किया गया है. यानी देशभर के सरकारी कार्यालय, कोर्ट और प्रमुख स्टॉक मार्केट जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक इस दिन खुले रहते हैं. लेकिन कई राज्यों और स्कूल जिलों ने अपने स्तर पर दिवाली को मान्यता देना शुरू किया है. इससे भारतीय समुदाय के लोगों को त्यौहार मनाने का मौका मिलता है. अमेरिका में बढ़ती भारतीय आबादी और सांस्कृतिक प्रभाव ने इस बदलाव को संभव बनाया है.

कौन-कौन से राज्य दे रहे हैं दिवाली पर छुट्टी?

कई अमेरिकी राज्यों ने दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित कर दिया है. पेंसिल्वेनिया 2024 में ऐसा करने वाला पहला राज्य बना, जबकि कैलिफोर्निया ने 2024 में कानून पारित कर 2026 से इसे राज्य अवकाश घोषित किया. कनेक्टिकट ने भी इसे राज्य अवकाश की सूची में शामिल किया है. इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में 2023 से दिवाली स्कूल की छुट्टी के रूप में मनाई जा रही है, जिससे करीब 10 लाख छात्र-शिक्षक अब इस दिन अवकाश मना सकते हैं. न्यू जर्सी और टेक्सास के कुछ स्कूल भी दिवाली पर छुट्टी देते हैं.

2025 में कब मनाई जाएगी दिवाली

अमेरिका में साल 2025 में दिवाली से जुड़े पांच प्रमुख पर्व अक्टूबर में मनाए जाएंगे. धनतेरस 18 अक्टूबर को, छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को, जबकि मुख्य दिवाली का दिन 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को पड़ेगा. गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर और भाई दूज 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी. न्यूयॉर्क में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:17 से 8:45 बजे तक रहेगा. यह पहली बार होगा जब अमेरिका के कई राज्यों में लोग दिवाली को अपने-अपने अंदाज में आधिकारिक तौर पर मना सकेंगे.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Diwali

Trending news

