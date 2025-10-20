क्या अमेरिका में दिवाली पर सरकारी छुट्टी है? जानें US सरकार का वो बड़ा ऐलान जो भारतीय नहीं जानते

दिवाली यानी रोशनी का त्योहार अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. अमेरिकी धरती पर भी अब इसके रंग बिखरने लगे हैं. हालांकि अमेरिका में दिवाली को अब तक फेडरल हॉलीडे यानी सरकारी छुट्टी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन कई राज्यों ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है. इसका मतलब यह है कि कुछ राज्यों में स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में इस दिन छुट्टी दी जाती है ताकि भारतीय मूल के लोग और अन्य समुदाय भी इस त्यौहार को खुशी से मना सकें. यह कदम अमेरिका की बढ़ती सांस्कृतिक विविधता और भारतीय समुदाय की अहमियत को दर्शाता है.

अमेरिका में फेडरल छुट्टी नहीं, लेकिन बढ़ी मान्यता

अमेरिका में दिवाली को अब तक फेडरल छुट्टी घोषित नहीं किया गया है. यानी देशभर के सरकारी कार्यालय, कोर्ट और प्रमुख स्टॉक मार्केट जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक इस दिन खुले रहते हैं. लेकिन कई राज्यों और स्कूल जिलों ने अपने स्तर पर दिवाली को मान्यता देना शुरू किया है. इससे भारतीय समुदाय के लोगों को त्यौहार मनाने का मौका मिलता है. अमेरिका में बढ़ती भारतीय आबादी और सांस्कृतिक प्रभाव ने इस बदलाव को संभव बनाया है.

कौन-कौन से राज्य दे रहे हैं दिवाली पर छुट्टी?

कई अमेरिकी राज्यों ने दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित कर दिया है. पेंसिल्वेनिया 2024 में ऐसा करने वाला पहला राज्य बना, जबकि कैलिफोर्निया ने 2024 में कानून पारित कर 2026 से इसे राज्य अवकाश घोषित किया. कनेक्टिकट ने भी इसे राज्य अवकाश की सूची में शामिल किया है. इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में 2023 से दिवाली स्कूल की छुट्टी के रूप में मनाई जा रही है, जिससे करीब 10 लाख छात्र-शिक्षक अब इस दिन अवकाश मना सकते हैं. न्यू जर्सी और टेक्सास के कुछ स्कूल भी दिवाली पर छुट्टी देते हैं.

2025 में कब मनाई जाएगी दिवाली

अमेरिका में साल 2025 में दिवाली से जुड़े पांच प्रमुख पर्व अक्टूबर में मनाए जाएंगे. धनतेरस 18 अक्टूबर को, छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को, जबकि मुख्य दिवाली का दिन 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को पड़ेगा. गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर और भाई दूज 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी. न्यूयॉर्क में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:17 से 8:45 बजे तक रहेगा. यह पहली बार होगा जब अमेरिका के कई राज्यों में लोग दिवाली को अपने-अपने अंदाज में आधिकारिक तौर पर मना सकेंगे.