कंगना हैं या खुद इंदिरा गांधी? वायरल फोटोज देख चकराया लोगों का सिर; यूजर्स बोले- 'ये तो हूबहू...

अपने बेबाक बयानों और अलग अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके बयान नहीं, बल्कि उनका लुक है. संसद सत्र के दौरान कंगना जिस अंदाज में नजर आ रही हैं, उसने लोगों को चौंका दिया है. साड़ी, सादा रंग, सलीके से सजा स्टाइल और गंभीर व्यक्तित्व इन सबने सोशल मीडिया यूजर्स को एक दिग्गज महिला नेता की याद दिला दी. तस्वीरें सामने आते ही तुलना शुरू हो गई और लोग सवाल पूछने लगे कि क्या ये कंगना हैं या इंदिरा गांधी? यह चर्चा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

संसद में दिखा इंदिरा गांधी की याद दिलाने वाला अंदाज

Add Zee News as a Preferred Source

कंगना रनौत इन दिनों संसद सत्र में जिस वॉर्डरोब के साथ नजर आ रही हैं, वह लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है. साड़ी पहनने का तरीका, सादगी भरे रंग और गंभीर बॉडी लैंग्वेज देखकर कई लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक नजर आ रही है. खास बात यह है कि कंगना पहले भी इमरजेंसी पर बनी फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभा चुकी हैं. ऐसे में जब वे संसद में उसी तरह के लुक में दिखाई देती हैं, तो तुलना और तेज हो जाती है. वायरल तस्वीरों ने इस बहस को और हवा दे दी है.

पुराने स्टाइल को दिया गया मॉडर्न टच

कंगना की संसद की वॉर्डरोब में हैंडलूम कॉटन साड़ियां, हल्के पेस्टल और अर्थी टोन, साफ बॉर्डर और मोनोक्रोम पैलेट साफ नजर आते हैं. यह स्टाइल सीधे तौर पर इंदिरा गांधी की याद दिलाता है, जिनका लुक हमेशा सादा, अनुशासित और प्रभावशाली हुआ करता था. फर्क सिर्फ इतना है कि कंगना इसमें आधुनिकता का तड़का लगाती हैं. साड़ियों के साथ ब्लेजर, लॉन्ग कोट और शॉल पहनकर वह अपने लुक को आज की राजनीति के हिसाब से ढाल रही हैं, जो उन्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासी छवि देता है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इन वायरल फोटोज पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी खूब सामने आ रहे हैं. किसी ने लिखा कि साड़ी पहनने से लेकर कोट कैरी करने तक, कंगना का अंदाज बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसा लगता है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सिर्फ एक संयोग और प्रोफेशनल स्टाइल बताया. कई लोगों का कहना है कि कंगना का यह लुक उनकी गंभीर राजनीतिक भूमिका को दर्शाता है. तस्वीरें जिस अकाउंट से शेयर की गई हैं, वहां लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और बहस जारी है कि यह प्रेरणा है या बस एक मजबूत विजुअल स्टेटमेंट.