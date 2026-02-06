Advertisement
trendingNow13100336
Hindi Newsजरा हटकेकंगना हैं या खुद इंदिरा गांधी? वायरल फोटोज देख चकराया लोगों का सिर; यूजर्स बोले- ये तो हूबहू...

कंगना हैं या खुद इंदिरा गांधी? वायरल फोटोज देख चकराया लोगों का सिर; यूजर्स बोले- 'ये तो हूबहू...

इन दिनों कंगना रनौत के पार्लियामेंट सेशन की फोटोज सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रही है. दरअसल, यूजर्स उनके साड़ी पहनने के तरीके को इंद‍िरा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 06, 2026, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंगना हैं या खुद इंदिरा गांधी? वायरल फोटोज देख चकराया लोगों का सिर; यूजर्स बोले- 'ये तो हूबहू...

अपने बेबाक बयानों और अलग अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके बयान नहीं, बल्कि उनका लुक है. संसद सत्र के दौरान कंगना जिस अंदाज में नजर आ रही हैं, उसने लोगों को चौंका दिया है. साड़ी, सादा रंग, सलीके से सजा स्टाइल और गंभीर व्यक्तित्व इन सबने सोशल मीडिया यूजर्स को एक दिग्गज महिला नेता की याद दिला दी. तस्वीरें सामने आते ही तुलना शुरू हो गई और लोग सवाल पूछने लगे कि क्या ये कंगना हैं या इंदिरा गांधी? यह चर्चा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

fallback

संसद में दिखा इंदिरा गांधी की याद दिलाने वाला अंदाज

Add Zee News as a Preferred Source

कंगना रनौत इन दिनों संसद सत्र में जिस वॉर्डरोब के साथ नजर आ रही हैं, वह लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है. साड़ी पहनने का तरीका, सादगी भरे रंग और गंभीर बॉडी लैंग्वेज देखकर कई लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक नजर आ रही है. खास बात यह है कि कंगना पहले भी इमरजेंसी पर बनी फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभा चुकी हैं. ऐसे में जब वे संसद में उसी तरह के लुक में दिखाई देती हैं, तो तुलना और तेज हो जाती है. वायरल तस्वीरों ने इस बहस को और हवा दे दी है.

पुराने स्टाइल को दिया गया मॉडर्न टच

कंगना की संसद की वॉर्डरोब में हैंडलूम कॉटन साड़ियां, हल्के पेस्टल और अर्थी टोन, साफ बॉर्डर और मोनोक्रोम पैलेट साफ नजर आते हैं. यह स्टाइल सीधे तौर पर इंदिरा गांधी की याद दिलाता है, जिनका लुक हमेशा सादा, अनुशासित और प्रभावशाली हुआ करता था. फर्क सिर्फ इतना है कि कंगना इसमें आधुनिकता का तड़का लगाती हैं. साड़ियों के साथ ब्लेजर, लॉन्ग कोट और शॉल पहनकर वह अपने लुक को आज की राजनीति के हिसाब से ढाल रही हैं, जो उन्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासी छवि देता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ans Not Com (@ansnotcom)

सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इन वायरल फोटोज पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी खूब सामने आ रहे हैं. किसी ने लिखा कि साड़ी पहनने से लेकर कोट कैरी करने तक, कंगना का अंदाज बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसा लगता है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सिर्फ एक संयोग और प्रोफेशनल स्टाइल बताया. कई लोगों का कहना है कि कंगना का यह लुक उनकी गंभीर राजनीतिक भूमिका को दर्शाता है. तस्वीरें जिस अकाउंट से शेयर की गई हैं, वहां लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और बहस जारी है कि यह प्रेरणा है या बस एक मजबूत विजुअल स्टेटमेंट.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

कंगना रनौतkangana ranautIndira Gandhi saree look

Trending news

'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
US राष्ट्रपति दुनिया को कैसे देखते हैं? ब्रह्मास्त्र जिनका सभी धड़ल्ले से कर रहे यूज
us
US राष्ट्रपति दुनिया को कैसे देखते हैं? ब्रह्मास्त्र जिनका सभी धड़ल्ले से कर रहे यूज
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान