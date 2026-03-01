बिस्तर पर पालतू जानवर: सुकून या बीमारी का घर? जानें एक्सपर्ट्स की राय

रात को सोने से पहले अगर आपका डॉगी या कैट चुपके से आकर बिस्तर पर गोल होकर बैठ जाता है, तो आप अकेले नहीं हैं. दुनिया भर में लाखों लोग अपने पालतू के साथ बेड शेयर करते हैं किसी को इससे सुकून मिलता है, तो कोई इसे सेहत के लिए खतरा मानता है. अलग-अलग देशों में इस आदत को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं और एक्सपर्ट्स की राय भी बंटी हुई है. सवाल वही है क्या यह सिर्फ प्यार भरा पल है या बीमारी को न्योता? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस ट्रेंड के बारे में क्या कहते हैं.

देशों में अलग-अलग ट्रेंड

पालतू को बिस्तर पर सुलाने की आदत दुनिया भर में अलग-अलग है. YouGov सर्वे के मुताबिक जर्मनी में करीब हर तीन में से एक पालतू मालिक अपने जानवर को बेड पर सुलाता है, जो स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली से ज्यादा है. वहीं ब्रिटेन में करीब 44% डॉग और कैट मालिक अपने पालतू के साथ सोते हैं. नीदरलैंड में यह आंकड़ा लगभग 45% है और आधे मालिक तो पालतू को चेहरा चाटने भी देते हैं. यूरोप के ज्यादातर जवाबदाताओं ने बताया कि उनके पालतू आमतौर पर अपने अलग बिस्तर या टोकरी में ही सोते हैं.

जानें क्या बोले एक्सपर्ट्स?

विशेषज्ञों की राय एक जैसी नहीं है. जर्मन एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि पालतू का मालिक के बिस्तर पर सोना न तो खास नुकसानदेह है और न ही बहुत फायदेमंद—यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है. हालांकि उन्होंने साफ कहा कि साफ-सफाई बेहद जरूरी है. पालतू में पिस्सू, किलनी या कीड़े नहीं होने चाहिए और नियमित डीवॉर्मिंग होनी चाहिए. क्योंकि ये परजीवी बीमारियां फैला सकते हैं. रिसर्च बताती है कि बिस्तर साझा करने से इंसानों में संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ सकता है, खासकर जिनकी इम्युनिटी कमजोर हो.

बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वालों को हो जाएं सावधान

वैज्ञानिकों ने खास चेतावनी दी है कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग ज्यादा सावधान रहें. विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों और शिशुओं के बिस्तर पर पालतू को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि खरोंच, काटने या दम घुटने का खतरा हो सकता है. छोटे जानवर जैसे खरगोश या गिनी पिग को भी बेड पर नहीं लाना चाहिए वे नींद में दब सकते हैं. इसलिए जिम्मेदार पालतू-पालन और साफ-सफाई सबसे अहम मानी गई है.

सुकून भी, खलल भी

पालतू के साथ सोने का असर नींद पर भी पड़ता है. यूके के आंकड़ों के मुताबिक हर तीन में से एक व्यक्ति की नींद पालतू की वजह से टूट जाती है. अमेरिका में करीब 46% लोग अपने पालतू के साथ सोते हैं इनमें 19% ने कहा उनकी नींद खराब होती है, जबकि 46% को बेहतर नींद मिलती है. यानी असर व्यक्ति पर निर्भर करता है. अगर आपकी नींद हल्की है या एलर्जी है, तो अलग सोना बेहतर हो सकता है. कुल मिलाकर, यह फैसला प्यार और सावधानी दोनों को संतुलित रखकर लेना चाहिए.