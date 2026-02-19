इंटरनेट की वो काली दुनिया जहां फरिश्ते भी जाने से खाते हैं खौफ, लेकिन इस क्रिएटर ने बिताए 48 घंटे

डार्क वेब… नाम सुनते ही दिमाग में हैकर्स, अवैध सौदे और खौफनाक कहानियां घूमने लगती हैं. यह इंटरनेट का वो हिस्सा है, जहां आम गूगल सर्च से कुछ नहीं मिलता और पहुंचने के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. ज्यादातर लोग इसे अफवाहों और डर की दुनिया मानते हैं, लेकिन जिज्ञासा हमेशा सवाल पूछती है क्या सच में वहां इतना अंधेरा है? डेटा लीक, ऑनलाइन स्कैम और साइबर क्राइम के दौर में एक भारतीय क्रिएटर ने इसी रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी. सिर्फ एक लैपटॉप, VPN और हिम्मत के दम पर उन्होंने 48 घंटे डार्क वेब पर बिताए और जो देखा, उसने उनकी सोच ही बदल दी.

48 घंटे का चैलेंज और पहली झलक

अचीना सिरोही मैया भारत की वीडियो मास्टरी स्कूल Aevy TV की फाउंडर हैं, उन्होंने अगस्त 2025 में यह चैलेंज लिया. अपनी पूरी यात्रा एक यूट्यूब वीडियो में शेयर की. डार्क वेब तक पहुंचने के लिए उन्होंने तोर जैसे एनॉनिमिटी सॉफ्टवेयर और VPN का इस्तेमाल किया. शुरुआत में उन्हें राजनीतिक फोरम और व्हिसलब्लोअर साइट्स जैसी सामान्य चीजें दिखीं. लेकिन जैसे-जैसे वे अंदर बढ़ीं, तस्वीर बदलती गई. आम धारणाओं ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए उन्होंने कानूनी सीमा में रहकर पड़ताल की.

चौंकाने वाले आंकड़े और खतरनाक कारोबार

अचीना ने बताया कि डार्क वेब का लगभग 57 प्रतिशत कंटेंट अवैध गतिविधियों से जुड़ा है. यहां ड्रग्स, हथियार, नकली आईडी, चोरी हुए आईफोन और हैकिंग सेवाएं खुलेआम बिकती हैं. सबसे खतरनाक बात यह कि बड़े डेटा ब्रीच से चुराई गई निजी जानकारी बेहद सस्ते दामों में बेची जाती है. “फुल्ज” नाम से पूरे डिजिटल प्रोफाइल पैक कर साइबर अपराधियों को दिए जाते हैं, जिनसे फिशिंग, फर्जी नौकरी ऑफर और लोन फ्रॉड जैसे अपराध होते हैं. अचीना ने चेतावनी दी कि पासवर्ड बदलने की सलाह को हल्के में न लें, क्योंकि आपकी जानकारी किसी भी वक्त गलत हाथों में जा सकती है.

हालांकि डार्क वेब की हर कहानी सच नहीं होती. अचीना के मुताबिक, अंगों की बिक्री, हिटमैन सेवाएं या चमत्कारी इलाज जैसी कई चीजें सिर्फ स्कैम भी हो सकती हैं, जो डर का फायदा उठाती हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां असली खतरे नहीं हैं. हिंसा, गोर कंटेंट, स्नफ फिल्म्स और मानव तस्करी जैसे फोरम भी मौजूद हैं, जो बेहद परेशान करने वाले हैं. अपने अनुभव के बाद अचीना ने साफ कहा डार्क वेब कोई रोमांचक खेल का मैदान नहीं है. जब तक आप पत्रकारिता या व्हिसलब्लोइंग जैसे गंभीर मकसद से न जाएं, वहां कदम रखना खतरनाक साबित हो सकता है.