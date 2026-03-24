दवाइयों से नहीं, गीता से ठीक हो रहा है तनाव? जानिए क्यों बदल रही है दुनिया की सोच!

आज की दुनिया में लोग सिर्फ बीमारियों से नहीं, बल्कि तनाव, चिंता और भागदौड़ भरी जिंदगी से भी जूझ रहे हैं. ऑफिस का दबाव, सोशल मीडिया का असर और असंतुलित लाइफस्टाइल ने मानसिक शांति छीन ली है. ऐसे में अब लोग दवाइयों के साथ-साथ नए विकल्प तलाश रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पुरानी भगवद गीता फिर से चर्चा में है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें छिपे विचार मानसिक संतुलन और बेहतर जीवन का रास्ता दिखा सकते हैं. क्या सच में गीता आज की सबसे बड़ी ‘हीलिंग गाइड’ बन रही है?

क्या है तनाव का असली कारण?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज की लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा कारण है, जो मानसिक और शारीरिक समस्याओं को बढ़ा रही है. तेज रफ्तार जिंदगी, काम का दबाव, नींद की कमी और डिजिटल ओवरलोड ने लोगों को भीतर से कमजोर कर दिया है. इसी वजह से चिंता, डिप्रेशन और निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ रहा है. श्री पृथ्वीराज शेट्टी का मानना है कि यह संकट केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और भावनाओं का भी है. इसलिए इसका समाधान भी केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि सोच और जीवनशैली में बदलाव से ही संभव है.

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क्या गीता में छिपा है समाधान?

भारतीय धार्मिक और योगिक परंपराएं हमेशा से समग्र स्वास्थ्य यानी होलिस्टिक वेल-बीइंग पर जोर देती रही हैं. भगवद गीता में ऐसे कई संदेश हैं, जो तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में मदद करते हैं. गीता व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देने, परिणाम की चिंता छोड़ने और संतुलित सोच रखने की सलाह देती है. इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है. यही कारण है कि अब लोग इसे एक आध्यात्मिक गाइड के रूप में अपनाने लगे हैं.

कैसे टेक्नोलॉजी पहुंचा रही है गीता का ज्ञान?

आज के डिजिटल दौर में गीता का ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा. “Bhagavad Gita for All” जैसी पहलें टेक्नोलॉजी के जरिए युवाओं तक यह ज्ञान पहुंचा रही हैं. मोबाइल ऐप, वीडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग आसानी से गीता के संदेश समझ रहे हैं. इससे युवा पीढ़ी में मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. यह पहल दिखाती है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर नई दिशा दे सकते हैं.

क्या भविष्य में बदल जाएगी इलाज की सोच?

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य का मतलब केवल दवाइयों तक सीमित नहीं रहेगा. मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक समझ भी इलाज का अहम हिस्सा बनेंगे. गीता जैसे ग्रंथ लोगों को अपने भीतर झांकने और जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देते हैं. ऐसे में यह संभावना बढ़ रही है कि भविष्य की हेल्थकेयर सिस्टम में दवाइयों के साथ-साथ चेतना और आत्मिक विकास को भी बराबर महत्व दिया जाएगा. यही बदलाव दुनिया की सोच को धीरे-धीरे नई दिशा दे रहा है.

कैसे मिलती है मानसिक शांति और फोकस?

भगवद गीता ने मुझे अपने मन के शोर को शांत करना और अपनी भीतर की आवाज़ पर भरोसा करना सिखाया है. जब मन स्पष्ट होता है, तो प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है. जैसे अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण थे, वैसे ही भगवद गीता फॉर ऑल ऐप के श्लोक वीडियो और ‘माय कृष्ण’ चैट फीचर मेरे लिए मार्गदर्शक बन गए हैं. ये मेरे रोज़ के रूटीन का हिस्सा हैं, जो मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं. अगर आप भी बिना भागदौड़ के स्पष्ट सोच के साथ बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है.