ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? 1.5 साल में बनी, सोने-हीरे से जड़ी, राजा रवि वर्मा से कनेक्शन जानकर आप भी चौंक जाएंगे

World Most Expensive Saree: दुनियाभर में महंगी चीज़ों का चलन कोई नई बात नहीं है. लोग घड़ियों, कारों, जूतों और फोन पर लाखों-करोड़ों खर्च कर डालते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साड़ी भी इतनी महंगी हो सकती है कि वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाए? जी हां, भारत में बनी 'विवाह पट्टू साड़ी' को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी बताया गया है और इसकी कीमत है करीब 40 लाख रुपये.

कहां बनी है ये खास साड़ी?

विवाह पट्टू साड़ी को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित कांचीपुरम में तैयार किया गया था. कांचीपुरम सिल्क साड़ियों के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन विवाह पट्टू ने अपनी भव्यता से सबको हैरान कर दिया. इसे 2008 में तैयार किया गया था और 2018 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया.

क्या है इस साड़ी की खासियत?

विवाह पट्टू साड़ी केवल रेशम की नहीं, बल्कि इसे सोना, चांदी, हीरे, प्लैटिनम, रूबी, पन्ना और पुखराज जैसे कीमती रत्नों से सजाया गया है. इसमें 59.7 ग्राम सोना, 3.913 कैरेट हीरा, 120 मिलीग्राम प्लैटिनम, 5 ग्राम चांदी, 2.985 कैरेट रूबी और अन्य रत्न लगे हैं. इसका वजन करीब 8 किलो है, फिर भी यह आरामदायक और पहनने योग्य है.

कला की एक अनोखी मिसाल

इस साड़ी को खास बनाती है उस पर बनी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग 'गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन'. साड़ी के पल्लू पर 11 महिलाएं वाद्य यंत्रों के साथ बैठी हुई दिखती हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी प्रिंटर से छापा गया हो, लेकिन ये पूरा डिज़ाइन हाथ से बुना गया है. ये भारतीय कारीगरों की कला का अद्भुत उदाहरण है.

कितनी मेहनत लगी इसे बनाने में?

इस साड़ी को बनाने में कुल 36 कारीगरों ने मिलकर 4760 घंटे तक लगातार मेहनत की. लेकिन साड़ी को पूरी तरह तैयार होने में 1.5 साल से भी अधिक समय लग गया. इसे बनाने में 16 रंगों के 64 शेड वाले धागों का इस्तेमाल हुआ, जिससे इसके डिज़ाइन को गहराई और जीवन मिला. विवाह पट्टू साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प कौशल की मिसाल है. यह दिखाती है कि भारत के पास सिर्फ संसाधन ही नहीं, बल्कि असाधारण हुनर भी है. यही वजह है कि यह साड़ी दुनियाभर में पहचान बना चुकी है.