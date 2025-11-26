Advertisement
trendingNow13018970
Hindi Newsजरा हटके

ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? 1.5 साल में बनी, सोने-हीरे से जड़ी, राजा रवि वर्मा से कनेक्शन जानकर आप भी चौंक जाएंगे

Duniya Ki Sabse Mehangi Saree: भारत में बनी 'विवाह पट्टू साड़ी' को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार इस शाड़ी की कीमत करीब 40 लाख रुपये है. यह साड़ी तमिलनाडु के कांचीपुरम में तैयार की गई थी, जो अपने रेशमी साड़ियों के लिए मशहूर है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? 1.5 साल में बनी, सोने-हीरे से जड़ी, राजा रवि वर्मा से कनेक्शन जानकर आप भी चौंक जाएंगे

World Most Expensive Saree: दुनियाभर में महंगी चीज़ों का चलन कोई नई बात नहीं है. लोग घड़ियों, कारों, जूतों और फोन पर लाखों-करोड़ों खर्च कर डालते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साड़ी भी इतनी महंगी हो सकती है कि वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाए? जी हां, भारत में बनी 'विवाह पट्टू साड़ी' को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी बताया गया है और इसकी कीमत है करीब 40 लाख रुपये.

fallback

कहां बनी है ये खास साड़ी?

Add Zee News as a Preferred Source

विवाह पट्टू साड़ी को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित कांचीपुरम में तैयार किया गया था. कांचीपुरम सिल्क साड़ियों के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन विवाह पट्टू ने अपनी भव्यता से सबको हैरान कर दिया. इसे 2008 में तैयार किया गया था और 2018 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया.

fallback

क्या है इस साड़ी की खासियत?

विवाह पट्टू साड़ी केवल रेशम की नहीं, बल्कि इसे सोना, चांदी, हीरे, प्लैटिनम, रूबी, पन्ना और पुखराज जैसे कीमती रत्नों से सजाया गया है. इसमें 59.7 ग्राम सोना, 3.913 कैरेट हीरा, 120 मिलीग्राम प्लैटिनम, 5 ग्राम चांदी, 2.985 कैरेट रूबी और अन्य रत्न लगे हैं. इसका वजन करीब 8 किलो है, फिर भी यह आरामदायक और पहनने योग्य है.

कला की एक अनोखी मिसाल

इस साड़ी को खास बनाती है उस पर बनी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग 'गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन'. साड़ी के पल्लू पर 11 महिलाएं वाद्य यंत्रों के साथ बैठी हुई दिखती हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी प्रिंटर से छापा गया हो, लेकिन ये पूरा डिज़ाइन हाथ से बुना गया है. ये भारतीय कारीगरों की कला का अद्भुत उदाहरण है.

fallback

कितनी मेहनत लगी इसे बनाने में?

इस साड़ी को बनाने में कुल 36 कारीगरों ने मिलकर 4760 घंटे तक लगातार मेहनत की. लेकिन साड़ी को पूरी तरह तैयार होने में 1.5 साल से भी अधिक समय लग गया. इसे बनाने में 16 रंगों के 64 शेड वाले धागों का इस्तेमाल हुआ, जिससे इसके डिज़ाइन को गहराई और जीवन मिला. विवाह पट्टू साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प कौशल की मिसाल है. यह दिखाती है कि भारत के पास सिर्फ संसाधन ही नहीं, बल्कि असाधारण हुनर भी है. यही वजह है कि यह साड़ी दुनियाभर में पहचान बना चुकी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

world most expensive sareevivaah pattu saree

Trending news

'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश