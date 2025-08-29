घर का किराया है या... मुंबई में गोरेगांव ईस्ट के 2BHK का रेंट देख छूट जाएंगे पसीने!
घर का किराया है या... मुंबई में गोरेगांव ईस्ट के 2BHK का रेंट देख छूट जाएंगे पसीने!

Mumbai Goregaon East News: मुंबई में बढ़ते किराए ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गोरेगांव ईस्ट में 2BHK के लिए 90 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं, जिससे लोग नाराज हैं. सोशल मीडिया पर इसे शोषण बताया गया. विशेषज्ञ किराया नियंत्रण और किफायती आवास की जरूरत पर जोर दे रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:07 PM IST
Mumbai Goregaon East News: मुंबई, जिसे 'सपनों की नगरी' कहा जाता है, अब आम लोगों के लिए महंगी होती जा रही है. गोरेगांव ईस्ट में 2BHK के लिए 90 हजार रुपये किराया मांगा जा रहा है. इसे लेकर अब सवाल उठ रहा है, यह किराया है या किसी और की EMI का बोझ?

आज की सैलरी-स्ट्रक्चर में इतना किराया देना मतलब है कि कि आय का आधा हिस्सा मकान मालिक की जेब में डालना. EMI, बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और ट्रैवल जैसी अन्य जरूरतों के लिए पैसे कहां से आएंगे? यही कारण है कि लोग इस किराए को मजाक और शोषण बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर बहस

रेडिट पर एक यूजर @Artistic_Lie_1016 ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा,"ये तो हद हो गई... किसी ग्रुप में पोस्ट देखा कि गोरेगांव ईस्ट में 2BHK के लिए करीब 90 हजार रुपये किराया मांग रहे हैं. मतलब किसी और की EMI भरने के लिए अपनी आधी सैलरी झोंक दो. मकान मालिकों के दिमाग में क्या चलता है? ऐसे लगता है जैसे किराएदार से किडनी मांग रहे हों. सच कहें तो मुंबई अब आम लोगों के लिए नामुमकिन होती जा रही है." इस पोस्ट के बाद लोग भड़ास निकालने लगे। एक ने लिखा, “नेगोशिएबल लिखा है, जैसे 89 से घटाकर 40 कर देंगे.” एक अन्य ने लिखा, “इससे आधा रेंट तो मैं दुबई में देता हूं.”

fallbackआम लोगों के लिए मुश्किल

मुंबई में घर खरीदना पहले ही मुश्किल था, लेकिन अब किराए पर रहना भी चुनौती बन गया है. इतनी बड़ी रकम चुकाना मध्यमवर्गीय परिवार के लिए संभव नहीं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या मुंबई सिर्फ अमीरों के लिए ही रह जाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को किराए पर कंट्रोल की नीतियां लागू करनी चाहिए. रेंट कैपिंग, टैक्स बेनिफिट और किफायती हाउसिंग स्कीम से लोगों को राहत मिल सकती है. वरना आने वाले समय में मुंबई ‘सपनों की नगरी’ नहीं बल्कि ‘महंगे सपनों का शहर’ बन जाएगी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Mumbai rent crisisGoregaon East 2BHK rent

