WATCH: ये है पाकिस्तान का असली चेहरा? LeT आतंकी के पिता ने उगला जहर, हाफिज अब्दुल रऊफ सुनता रहा, देखें वीडियो

LeT Viral Video:इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के मारे गए एक आतंकी का पिता अपने बेटे की मौत को लेकर भड़काऊ बातें करता नजर आ रहा है. इस वीडियो में आतंकी के पिता ने न सिर्फ अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को खुलकर जाहिर किया, बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली मानसिकता को भी उजागर किया. खास बात यह है कि इस वीडियो में हाफिज अब्दुर रऊफ भी मौजूद हैं, जिसे पहले पाकिस्तान सेना ने एक आम पारिवारिक व्यक्ति बताया था.

EXCLUSIVE Father of one of Laskhar e Taiba operatives killed by Indian strikes in Muridke is surrounded by other LeT reps including Hafiz Abdul Rauf, the man @OfficialDGISPR yesterday said was just a local cleric. Right after father's speech, crowd chants "Al Jihad Al Jihad" pic.twitter.com/zzav804J6P

— Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) May 12, 2025