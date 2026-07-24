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'डरपोक' निकला दुनिया का सबसे जहरीला सांप? जानिए किंग कोबरा से जुड़ा वो सच, जो आपको हैरान कर देगा! रिसर्च में खुला राज़

Cobra Snake Latest Study: क्या दुनिया का सबसे जहरीला सांप यानी कोबरा 'डरपोक' होता है? किंग कोबरा से जुड़ा एक बड़ा सच सामने आ गया है. हाल में एक स्टडी हुई है, जिसमें कई सनसनीखेज सच सामने आए हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 24, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:17 AM IST
'डरपोक' निकला दुनिया का सबसे जहरीला सांप? जानिए किंग कोबरा से जुड़ा वो सच, जो आपको हैरान कर देगा! रिसर्च में खुला राज़

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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