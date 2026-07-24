'डरपोक' निकला दुनिया का सबसे जहरीला सांप? जानिए किंग कोबरा से जुड़ा वो सच, जो आपको हैरान कर देगा! रिसर्च में खुला राज़

रिसर्च के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में किंग कोबरा के शरीर का रंग, पैटर्न और आकार अलग अलग होता है. कहीं ये पांच से 7 फीट लंबे होते हैं, तो कहीं 10 से 12 फीट तक लंबे होते हैं. इसी तरह इनका वजन भी प्रजाति के आधार के हिसाब से भिन्न होता है. क्या आपको पता है- किंग कोबरा की एक प्रजाति ऐसी है, जो सिर्फ भारत में पाई जाती है. कुछ देर पहले हमने ये हिंट आपको डेटा ग्राफिक्स में दी थी. अब उस दुर्लभ प्रजाति की पूरी डिटेल देखिए.