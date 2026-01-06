भगवान बचाए! चीते से रेस लगाने लगा वायरल बॉय IShowSpeed, पंजे से मारी खरोच और फिर... कौन जीता?

IShowSpeed Races With Cheetah: इंटरनेट सेंसेशन IShowSpeed अपने अजीब और खतरनाक कंटेंट के लिए पहले से ही मशहूर हैं. इस बार उन्होंने रोमांच को एक नए स्तर पर पहुंचाते हुए दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक, चीते को रेस के लिए चुनौती दे दी. जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कंटेंट के लिए कोई इंसान इतनी हद तक कैसे जा सकता है.

वीडियो में ऐसा क्या दिखा जिसने सबको चौंका दिया?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में IShowSpeed पूरे जोश के साथ कैमरे के सामने यह ऐलान करते नजर आते हैं कि वह आज चीते के साथ दौड़ लगाने वाले हैं. इसके बाद कैमरा एक चीते की ओर जाता है, जो Speed के बगल में खड़ा दिखाई देता है. Speed की आवाज में उत्साह के साथ हल्की घबराहट भी साफ झलकती है. रेस शुरू होने से पहले ही हालात बिगड़ते नजर आए. अचानक चीते ने Speed के पैर की ओर झपट्टा मारा और उसके पैर पर गहरी खरोंचें आ गईं. वीडियो में यह साफ दिखता है कि उन्हें दो गहरे निशान लगे. इसके बावजूद Speed पीछे नहीं हटे और उन्होंने स्टंट जारी रखने का फैसला किया, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी.

कैसा रहा रेस और कौन जीता?

कुछ देर बाद Speed और चीता स्टार्टिंग प्वाइंट पर लाइन में खड़े होते हैं. जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, Speed पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं. वहीं चीता बेहद सहज अंदाज में उनके साथ-साथ रफ्तार पकड़ता है. आखिरी पलों में चीता आसानी से आगे निकल जाता है और फिनिश लाइन पार कर लेता है, जबकि Speed कुछ कदम पीछे रह जाते हैं. वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि Speed पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चीता तो अपनी पूरी स्पीड के 25 फीसदी पर भी नहीं था. वहीं एक अन्य यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या वाकई चीते ने उस पर हमला किया था.

लोग हैरान भी हैं और चिंतित भी क्यों?

इस स्टंट ने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया है. कुछ लोग Speed के साहस से प्रभावित हैं, तो कई इसे बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं. विशेषज्ञों और आम यूजर्स का मानना है कि जंगली जानवरों के साथ ऐसे प्रयोग जानलेवा हो सकते हैं. ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीते के साथ रेस लगाना IShowSpeed की उसी छवि को मजबूत करता है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. यह ऐसा कारनामा है, जिसे करने की कल्पना भी आम लोग नहीं करते. यही वजह है कि यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि IShowSpeed इंटरनेट की दुनिया में क्यों सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित क्रिएटर्स में गिने जाते हैं.