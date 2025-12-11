रोबोट ने हंस-हंसकर iShowSpeed की उड़ाई खिल्ली, गुस्से में मारा धक्का और जमीन पर पटका! फिर कोर्ट में बुरे फंसे

Rizzbot एक वायरल ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो अपनी प्यारी काऊबॉय हैट और मजेदार बातचीत की वजह से सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स जुटा चुका है. सोशल रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया यह रोबोट अलग-अलग जगह घूमता है और लोगों से इंटरैक्ट करता है. दूसरी तरफ IShowSpeed यानी डैरेन जेसन वॉटकिन्स जूनियर 50 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ अपने एग्रेसिव और बेहद उथल-पुथल भरे वीडियोज के लिए जाना जाता है.

घटना आखिर कब और कैसे हुई?

यह मामला 16 सितंबर का है जब Rizzbot ने IShowSpeed के लाइवस्ट्रीम में हिस्सा लिया. गवाहों के मुताबिक, लाइव के दौरान स्पीड अचानक भड़क गया और उसने Rizzbot को पंच और चोक करना शुरू कर दिया. यह सब लाइव दर्शकों के सामने हुआ, जिसके बाद वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

कानूनी याचिका में दावा किया गया है कि स्पीड पूरी तरह समझता था कि एक हाई-टेक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है. याचिका में लिखा है कि उसके इस हिंसक व्यवहार की वजह से रोबोट को अपूर्णीय नुकसान हुआ और Rizzbot पूरी तरह बेकार हो गया. सोशल रोबोटिक्स का आरोप है कि स्पीड के व्यवहार ने उसकी सारी फंक्शनैलिटी खत्म कर दी.

रोबोट को किस तरह का नुकसान पहुंचा?

याचिका में कहा गया है कि रोबोट के मुंह, गर्दन, मैकेनिकल पार्ट्स और सेंसर सिस्टम में गंभीर क्षति हुई है. उसके सिर के कैमरे बंद हो गए हैं और गर्दन के पीछे लगे वे पोर्ट भी काम नहीं कर रहे जो रोबोट को देखना और सुनना संभव बनाते थे. अब Rizzbot न तो ठीक से चल पा रहा है और न ही इंटरैक्ट कर पा रहा है. सबसे बड़ा झटका यह है कि इस घटना के बाद Rizzbot की एंगेजमेंट 70 प्रतिशत तक गिर गई है. जो रोबोट पहले सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का चहेता था, वह अब मुश्किल से दर्शकों का ध्यान खींच पा रहा है. सोशल रोबोटिक्स का कहना है कि रोबोट की इमेज, ब्रांड और उपयोगिता तीनों पर भारी असर पड़ा है.

Social Robotics is suing IShowSpeed, claiming he wrecked their “Rizzbot” during a wild Sept. 2025 stream. The Texas suit seeks $1M in damages as the drama shakes up the internet. pic.twitter.com/syOtBnunXl — No Jumper (@nojumper) December 10, 2025

मुकदमे में आखिर क्या मांग की गई?

नवंबर 2025 में दायर इस मुकदमे में सोशल रोबोटिक्स ने 1 मिलियन डॉलर से अधिक का मुआवजा मांगा है. इसमें न केवल आर्थिक नुकसान शामिल है बल्कि ब्रांड की प्रतिष्ठा गिरने और मानसिक तनाव का भी हवाला दिया गया है. IShowSpeed की मैनेजमेंट टीम ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.