Advertisement
trendingNow13037046
Hindi Newsजरा हटकेरोबोट ने हंस-हंसकर iShowSpeed की उड़ाई खिल्ली, गुस्से में मारा धक्का और जमीन पर पटका! फिर कोर्ट में बुरे फंसे

रोबोट ने हंस-हंसकर iShowSpeed की उड़ाई खिल्ली, गुस्से में मारा धक्का और जमीन पर पटका! फिर कोर्ट में बुरे फंसे

IShowSpeed Controversy: वायरल ह्यूमनॉइड रोबोट ‘Rizzbot’ को लाइवस्ट्रीम में नुकसान पहुंचाने के आरोप में सोशल रोबोटिक्स ने इन्फ्लुएंसर IShowSpeed पर 1 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना में रोबोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी एंगेजमेंट 70 प्रतिशत तक गिर गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोबोट ने हंस-हंसकर iShowSpeed की उड़ाई खिल्ली, गुस्से में मारा धक्का और जमीन पर पटका! फिर कोर्ट में बुरे फंसे

Rizzbot एक वायरल ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो अपनी प्यारी काऊबॉय हैट और मजेदार बातचीत की वजह से सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स जुटा चुका है. सोशल रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया यह रोबोट अलग-अलग जगह घूमता है और लोगों से इंटरैक्ट करता है. दूसरी तरफ IShowSpeed यानी डैरेन जेसन वॉटकिन्स जूनियर 50 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ अपने एग्रेसिव और बेहद उथल-पुथल भरे वीडियोज के लिए जाना जाता है.

घटना आखिर कब और कैसे हुई?

यह मामला 16 सितंबर का है जब Rizzbot ने IShowSpeed के लाइवस्ट्रीम में हिस्सा लिया. गवाहों के मुताबिक, लाइव के दौरान स्पीड अचानक भड़क गया और उसने Rizzbot को पंच और चोक करना शुरू कर दिया. यह सब लाइव दर्शकों के सामने हुआ, जिसके बाद वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कानूनी याचिका में दावा किया गया है कि स्पीड पूरी तरह समझता था कि एक हाई-टेक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है. याचिका में लिखा है कि उसके इस हिंसक व्यवहार की वजह से रोबोट को अपूर्णीय नुकसान हुआ और Rizzbot पूरी तरह बेकार हो गया. सोशल रोबोटिक्स का आरोप है कि स्पीड के व्यवहार ने उसकी सारी फंक्शनैलिटी खत्म कर दी.

यह भी पढ़ें: घर पर रंगरेलिया मना रहा था पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ...

रोबोट को किस तरह का नुकसान पहुंचा?

याचिका में कहा गया है कि रोबोट के मुंह, गर्दन, मैकेनिकल पार्ट्स और सेंसर सिस्टम में गंभीर क्षति हुई है. उसके सिर के कैमरे बंद हो गए हैं और गर्दन के पीछे लगे वे पोर्ट भी काम नहीं कर रहे जो रोबोट को देखना और सुनना संभव बनाते थे. अब Rizzbot न तो ठीक से चल पा रहा है और न ही इंटरैक्ट कर पा रहा है. सबसे बड़ा झटका यह है कि इस घटना के बाद Rizzbot की एंगेजमेंट 70 प्रतिशत तक गिर गई है. जो रोबोट पहले सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का चहेता था, वह अब मुश्किल से दर्शकों का ध्यान खींच पा रहा है. सोशल रोबोटिक्स का कहना है कि रोबोट की इमेज, ब्रांड और उपयोगिता तीनों पर भारी असर पड़ा है.

 

 

यह भी पढ़ें: ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड निकला 3 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर! मालिक को पता चला तो उड़ गई नींद

मुकदमे में आखिर क्या मांग की गई?

नवंबर 2025 में दायर इस मुकदमे में सोशल रोबोटिक्स ने 1 मिलियन डॉलर से अधिक का मुआवजा मांगा है. इसमें न केवल आर्थिक नुकसान शामिल है बल्कि ब्रांड की प्रतिष्ठा गिरने और मानसिक तनाव का भी हवाला दिया गया है. IShowSpeed की मैनेजमेंट टीम ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

IShowSpeedRizzbot

Trending news

कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
kolkata police white uniform reason
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
India Weather news
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'