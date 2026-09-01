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ट्रायल में ही गच्चा खा गई इस्लामाबाद की ड्राइवरलेस कार, सीधे पुलिस वैन में मारी टक्कर! अब टेक्नॉलजी की सेफ्टी पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे इस्लामाबाद में ड्राइवरलेस कार के टेस्ट का बताया जा रहा है. वीडियो में एक शख्स कार की साइड वाली सीट पर बैठा नजर आता है और स्टेयरिंग की तरफ इशारा करके दिखाता है कि गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है. कुछ ही सेकंड बाद कार आगे बढ़ते हुए सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन से जा टकराती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग ड्राइवरलेस टेक्नॉलजी पर सवाल उठा रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 01, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:49 PM IST
ट्रायल में ही गच्चा खा गई इस्लामाबाद की ड्राइवरलेस कार, सीधे पुलिस वैन में मारी टक्कर! अब टेक्नॉलजी की सेफ्टी पर उठे सवाल
Image Credit: ड्राइवरलेस कार ने खाली सड़क पर खड़ी पुलिस वैन में ठोक दी टक्कर! Image credit: instagram/@word.widepk

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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