/ट्रायल में ही गच्चा खा गई इस्लामाबाद की ड्राइवरलेस कार, सीधे पुलिस वैन में मारी टक्कर! अब टेक्नॉलजी की सेफ्टी पर उठे सवाल

ड्राइवरलेस कार को लेकर दुनिया भर में काफी समय से एक्सपेरीमेंट चल रहे हैं. कई देशों में ये गाड़ियां बड़े आराम से चल भी रही हैं. ऐसी गाड़ियों का मकसद यह है कि इंसान के बिना भी कार सड़क पर खुद रास्ता समझ सके और सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सके.
इसी टेक्नॉलजी की टेस्टिंग के दौरान इस्लामाबाद में कथित तौर पर एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, ऑटोनॉमस कार सड़क पर टेस्ट के लिए दौड़ रही थी. तभी गाड़ी एक पुलिस वैन से जा टकराई. हादसा अचानक हुआ, इसलिए कार के आसपास मौजूद लोगों को भी प्रतिक्रिया देने का ज्यादा समय नहीं मिला. घटना के बाद ड्राइवरलेस कार की क्षमता और उसके सेफ्टी सिस्टम को लेकर चर्चा शुरू हो गई.
कार आगे बढ़ते-बढ़ते सड़क पर खड़ी एक पुलिस वैन की तरफ जाती दिखाई देती है. आसपास कोई बड़ी भीड़ या भारी ट्रैफिक भी नजर नहीं आता. इसके बावजूद कार पुलिस वैन के पास पहुंचती है और उससे टकरा जाती है. टक्कर होते ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स भी चौंकता हुआ नजर आता है. मतलब, जिस पल में ड्राइवरलेस कार की टेक्नॉलजी दिखाने की कोशिश हो रही थी, उसी दौरान गाड़ी का पुलिस वैन से टकराना पूरे वीडियो का सबसे बड़ा मोड़ बन गया.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को इस्लामाबाद का बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह ड्राइवरलेस कार का टेस्ट था और टेस्ट के दौरान गाड़ी पुलिस वैन से टकरा गई. हालांकि, वायरल वीडियो से घटना की पूरी जानकारी सामने नहीं आती. यह भी साफ नहीं है कि कार में इस्तेमाल हुई टेक्नॉलजी क्या थी, टेस्ट किस संस्था ने किया था और घटना के बाद अधिकारियों ने क्या कदम उठाए. इसलिए वीडियो को लेकर किए जा रहे हर दावे को फिलहाल पूरी तरह सच मानना ठीक नहीं होगा. असली तस्वीर तभी साफ होगी, जब संबंधित अधिकारियों या टेस्ट से जुड़ी संस्था की तरफ से इसकी पुष्टि की जाए.
वीडियो भारत में पहुंचा तो सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर अपने अंदाज में मजे लेना शुरू कर दिया. खासकर कार के पुलिस वैन से टकराने वाले हिस्से को लेकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि खाली सड़क पर खड़ी गाड़ी में जाकर टकराने वाली ड्राइवरलेस कार भी पाकिस्तान ही बना सकता है. कई दूसरे यूजर्स ने भी वीडियो को लेकर मीम और मजेदार प्रतिक्रियाएं शेयर कीं. हालांकि, कुछ लोगों ने मजाक से अलग हटकर यह सवाल उठाया कि अगर यह वास्तव में ऑटोनॉमस कार का टेस्ट था, तो उसे पब्लिक सड़क पर लाने से पहले कितनी सुरक्षा जांच की गई थी.
ड्राइवरलेस या ऑटोनॉमस कार का मकसद यह होता है कि गाड़ी आसपास की सड़क, दूसरी गाड़ियों, पैदल लोगों और रास्ते में आने वाली चीजों को सेंसर और कैमरों की मदद से पहचान सके. इसके बाद कार का कंप्यूटर यह तय करता है कि उसे कब आगे बढ़ना है, कब ब्रेक लगाना है और किस दिशा में मुड़ना है. लेकिन ऐसी टेक्नॉलजी को बनाना आसान नहीं है. सड़क पर हर स्थिति पहले से तय नहीं होती. अचानक सामने आने वाला वाहन, गलत तरीके से खड़ी गाड़ी, पैदल व्यक्ति या सड़क की कोई रुकावट सिस्टम के लिए चुनौती बन सकती है. इसी वजह से ऑटोनॉमस कारों की टेस्टिंग में सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है.
अगर वायरल वीडियो में दिखाई गई घटना सही में ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग के दौरान हुई है, तो यह सवाल जरूर उठता है कि सिस्टम ने सामने खड़ी पुलिस वैन को समय रहते क्यों नहीं पहचाना. क्या सेंसर ने वैन को ठीक से डिटेक्ट नहीं किया? क्या ब्रेकिंग सिस्टम ने काम नहीं किया? या फिर टेस्ट के दौरान कार किसी दूसरी वजह से नियंत्रण में नहीं रही? इन सवालों के जवाब फिलहाल सामने नहीं हैं. या तो इन सभी दावों की तरह पाकिस्तानियों ने एक बार फिर झूठ बोला है.
ड्राइवरलेस कारों को भविष्य की ट्रांसपोर्ट टेक्नॉलजी माना जाता है. दुनिया के कई देशों में ऐसी गाड़ियों की टेस्टिंग हो रही है. इसका मकसद इंसानी गलती से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. लेकिन किसी भी नई टेक्नॉलजी को सड़क पर उतारने से पहले उसके हर पहलू की जांच जरूरी है. खासकर ऐसी कार के मामले में, जिसमें इंसानी ड्राइवर तुरंत स्टेयरिंग संभालने के लिए मौजूद न हो. वायरल वीडियो असली टेस्ट का है या इसके पीछे कोई दूसरा संदर्भ है, इसकी पूरी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है. लेकिन अगर घटना वैसी ही है जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, तो यह जरूर दिखाती है कि ड्राइवरलेस कारों के लिए सिर्फ कार को अपने आप चलाना काफी नहीं है. उसे सड़क पर आने वाली हर अनपेक्षित स्थिति को समझना और समय रहते प्रतिक्रिया देना भी आना चाहिए.