/ट्रायल में ही गच्चा खा गई इस्लामाबाद की ड्राइवरलेस कार, सीधे पुलिस वैन में मारी टक्कर! अब टेक्नॉलजी की सेफ्टी पर उठे सवाल

ड्राइवरलेस कारों को भविष्य की ट्रांसपोर्ट टेक्नॉलजी माना जाता है. दुनिया के कई देशों में ऐसी गाड़ियों की टेस्टिंग हो रही है. इसका मकसद इंसानी गलती से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. लेकिन किसी भी नई टेक्नॉलजी को सड़क पर उतारने से पहले उसके हर पहलू की जांच जरूरी है. खासकर ऐसी कार के मामले में, जिसमें इंसानी ड्राइवर तुरंत स्टेयरिंग संभालने के लिए मौजूद न हो. वायरल वीडियो असली टेस्ट का है या इसके पीछे कोई दूसरा संदर्भ है, इसकी पूरी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है. लेकिन अगर घटना वैसी ही है जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, तो यह जरूर दिखाती है कि ड्राइवरलेस कारों के लिए सिर्फ कार को अपने आप चलाना काफी नहीं है. उसे सड़क पर आने वाली हर अनपेक्षित स्थिति को समझना और समय रहते प्रतिक्रिया देना भी आना चाहिए.