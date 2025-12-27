खूंखार लहरों के बीच छिपा है ये रहस्यमयी टापू! 6 दिन की जानलेवा यात्रा के बाद भी यहां टिकना है नामुमकिन, जानें...

Advertisement
दक्षिण अटलांटिक में स्थित सेंट हेलेना द्वीप तक पहुंचने में 6 दिन की समुद्री यात्रा लगती है. यहां न मोबाइल नेटवर्क है, न सुविधाएं. कठिन जीवन और एकांत के कारण लोग इसे समंदर के बीच बसा ‘नरक’ कहते हैं.

Dec 27, 2025
दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कहीं युद्ध और हिंसा का इतिहास है, तो कहीं प्रकृति ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी द्वीप के बारे में बता रहे हैं, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच स्थित है. इसे कई लोग समंदर के बीच बसा ‘नरक’ भी कहते हैं. यहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि 6 दिन की समुद्री यात्रा के बाद ही यह द्वीप नजर आता है. न मोबाइल नेटवर्क, न पर्याप्त राशन-पानी और न ही आधुनिक सुविधाएं. यह जगह इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग है.

 दुनिया का सबसे अकेला द्वीप 

हम बात कर रहे हैं सेंट हेलेना द्वीप (Saint Helena Island) की, जिसे दुनिया की सबसे दूरस्थ और अकेली बसी जगहों में गिना जाता है. यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक ब्रिटिश क्षेत्र है, जो अफ्रीका के तट से करीब 1,950 किलोमीटर दूर है. इसकी पहचान सिर्फ इसकी वीरानी नहीं, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है. फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को अंग्रेजों ने यहीं कैद किया था. साल 1821 में इसी द्वीप पर उनकी मृत्यु हुई. आज भी उनकी कब्र और रहने की जगह इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है.

 ज्वालामुखी से बना अभेद्य किला

सेंट हेलेना एक ज्वालामुखी द्वीप है, जिसकी बनावट बेहद ऊबड़-खाबड़ है. यहां 500 से 700 मीटर ऊंची खड़ी चट्टानें हैं, जो इसे प्राकृतिक किले जैसा रूप देती हैं. इसी वजह से पुराने समय में इस द्वीप पर हमला करना लगभग नामुमकिन माना जाता था. यहां जहाज उतारने के लिए केवल एक ही सुरक्षित जगह है, जिसे ‘जेम्स बे’ कहा जाता है. इसी खाड़ी पर द्वीप की राजधानी और मुख्य बंदरगाह ‘जेम्सटाउन’ बसा हुआ है, जो दो विशाल चट्टानों के बीच एक संकरी घाटी में स्थित है.

 जेम्सटाउन और नेपोलियन की यादें

जेम्सटाउन दुनिया के सबसे अनोखे शहरों में से एक माना जाता है. इसकी गलियां बेहद संकरी और घुमावदार हैं. यहां की सबसे मशहूर पहचान ‘जैकब्स लैडर’ है, जिसमें 699 सीढ़ियां हैं. यह सीढ़ी शहर को पहाड़ी पर बने पुराने किले से जोड़ती है. हर साल यहां सीढ़ियों की दौड़ में हिस्सा लेने लोग दूर-दूर से आते हैं. नेपोलियन के निर्वासन का गवाह ‘लॉन्गवुड हाउस’ आज एक संग्रहालय है, जिसे फ्रांसीसी सरकार ने संरक्षित किया है. ‘द ब्रायर्स’ और नेपोलियन का मकबरा भी इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए हैं.

 2017 में पहुंची पहली फ्लाइट, आज भी मुश्किल सफर

सालों तक सेंट हेलेना पहुंचने का एकमात्र रास्ता समुद्री जहाज था, जिसमें केप टाउन से आने में करीब 6 दिन लगते थे. ‘आरएमएस सेंट हेलेना’ नाम का जहाज ही जीवन रेखा था. 2015 में रनवे बनने और 2016 में एयरपोर्ट तैयार होने के बाद 2017 में यहां पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई. इसके बावजूद इसे ब्रिटिश मीडिया ने ‘दुनिया का सबसे बेकार एयरपोर्ट’ तक कहा. आज भी यहां की फ्लाइट्स बेहद महंगी हैं.
 

Shivam Tiwari

Saint Helena island

Trending news

