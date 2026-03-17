हॉर्मुज के पास है ये आइलैंड, समुद्र और रेत है 'खूनी लाल', तस्वीरें देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

Hormuz Island Red Beach: पर्शियन गल्फ के किनारे स्थित होर्मुज द्वीप एक ऐसी जगह है, जो पहली नजर में ही किसी सपने जैसी लगती है. यहां का रेड बीच, जिसे सोर्ख बीच भी कहा जाता है, अपनी गहरे लाल रंग की रेत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. जब यह लाल रेत नीले समुद्र के पानी से मिलती है तो ऐसा दृश्य बनता है जो किसी पेंटिंग जैसा लगता है. यह द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है.

इस जगह की खासियत क्या है?

रेड बीच की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा रंग है. यहां जमीन और समुद्र का मिलन किसी दूसरी दुनिया जैसा अनुभव देता है. लाल मिट्टी और फिरोजी पानी का मेल एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ दृश्य बनाता है. यही वजह है कि यह जगह सालों से वैज्ञानिकों, फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स को अपनी ओर आकर्षित करती रही है. इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्मी सीन का हिस्सा बन गए हों.

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आखिर रेत इतनी लाल क्यों है?

इस समुद्र तट की लाल रंग की रेत के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. यहां की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. सदियों से प्राकृतिक प्रक्रियाओं और खनिजों के जमाव के कारण यह रेत गहरे लाल रंग में बदल गई है. जब सूरज की रोशनी इस रेत पर पड़ती है, तो यह और भी ज्यादा चमकने लगती है. यही कारण है कि यह बीच इतना अलग और आकर्षक दिखाई देता है.

क्या है ‘जेलक’ और इसका इस्तेमाल कैसे होता है?

स्थानीय लोग इस लाल मिट्टी को ‘जेलक’ कहते हैं. यह सिर्फ देखने में ही खास नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. यहां के लोग इसे पारंपरिक खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, खासकर ‘सूराघ’ नाम की फर्मेंटेड फिश सॉस में. इसके अलावा इस मिट्टी का उपयोग कपड़ों और मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए भी किया जाता रहा है. आज भी इसका सीमित मात्रा में निर्यात किया जाता है, जो इसे और भी खास बनाता है.

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समुद्र का पानी भी लाल क्यों होता है?

इस बीच का सबसे दिलचस्प नजारा तब देखने को मिलता है, जब लहरें किनारों से टकराती हैं. पानी जब लाल रेत के साथ मिलता है, तो उसमें गुलाबी और लाल रंग की लहरें दिखाई देने लगती हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. दूर से गुजरने वाले नाविक भी इस लाल किनारों को आसानी से पहचान लेते थे, जो उनके लिए एक प्राकृतिक संकेत की तरह काम करता था.

इस रेड बीच की खूबसूरती सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है. यहां से जुड़ी कई लोककथाएं भी प्रचलित हैं. कुछ कहानियों में कहा जाता है कि यह लाल रंग किसी प्राचीन युद्ध या रहस्यमयी घटनाओं की वजह से बना. हालांकि, वैज्ञानिक कारण अलग बताते हैं, लेकिन ये कहानियां इस जगह के रहस्य और आकर्षण को और भी बढ़ा देती हैं. यही वजह है कि होर्मुज द्वीप प्रकृति और कल्पना का एक अनोखा संगम बनकर सामने आता है.