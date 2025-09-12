867 बच्चों का बाप! एक ऐसा राजा जिसने 8 रानियों और 500 से ज्यादा महिलाओं के साथ गुजारता था रातें

Morocco King Ismail Ibn Sharif: दुनिया के इतिहास में मोरक्को (Morocco) के अलवैत वंश के राजा इस्माइल इब्न शरीफ (Ismail Ibn Sharif) का नाम अपने अद्भुत और डरावनी कथाओं के लिए मशहूर है. वह 17वीं और 18वीं सदी में शासन करता था और अपनी क्रूरता, दासों के साथ दुर्व्यवहार और हजारों महिलाओं के साथ संबंध रखने के कारण इतिहास में याद किया जाता है. आजकल स्पर्म डोनेशन या कृत्रिम माध्यम से सैकड़ों बच्चे पैदा करने की कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन इस राजा ने प्राकृतिक रूप से ही सैकड़ों संतानों का जन्म दिया, जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं माना जाता.

महिलाओं से भरा रहता था हरम

दुनिया के इतिहास में मोरक्को (Morocco) के अलवैत वंश के राजा इस्माइल इब्न शरीफ (Ismail Ibn Sharif) का नाम अपने अद्भुत और डरावनी कथाओं के लिए मशहूर है. वह महिलाओं के साथ समय बिताने का बड़ा शौकीन था. उसका हरम भले ही ऐशोआराम का केंद्र था, लेकिन उसके शासनकाल में युद्ध और क्रूरता भी देखने को मिलती थी. राजा ने 1672 से 1727 तक शासन किया और युद्धों में जीत हासिल की. उसकी क्रूरता की कहानियां भी प्रसिद्ध हैं. फिर भी महिलाओं की बड़ी संख्या और उसके शौक ने उसे इतिहास में अलग पहचान दी.

दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला राजा

राजा इस्माइल इब्न शरीफ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. वह दुनिया का सबसे ज्यादा बच्चों वाला शख्स माना जाता है. बताया जाता है कि उसके कुल 867 बच्चे थे, जिनमें 525 बेटे और 242 बेटियां शामिल हैं. यह संख्या घोषित बच्चों की है, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसके बच्चों की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो सकती है. उसकी 8 पत्नियां थीं जिन्हें रानी का दर्जा मिला, जबकि बाकी महिलाएं हरम में सेवा के लिए थीं. उसकी यह उपलब्धि आज भी लोगों को हैरानी में डाल देती है.

युद्ध में वीर पर शौक सबसे अलग

राजा इस्माइल इब्न शरीफ सिर्फ महिलाओं के शौक के लिए ही नहीं, बल्कि युद्ध में अपनी वीरता के लिए भी जाना जाता था. उसके शासनकाल में युद्धों की जीत और क्रूरता की कहानियां भी सामने आईं. वह अपने शासन में बेहद कठोर था और छोटी-छोटी गलतियों पर दासों को सजा देता था. इसके बावजूद उसका हरम शानो-शौकत से भरा रहता था. उसकी जीवनशैली अजीब जरूर थी, लेकिन उसके समय में इसे सवाल नहीं किया जाता था. उसकी ताकत, युद्ध कौशल और हरम की रौनक ने उसे इतिहास में अमर बना दिया. आज भी उसकी कहानी लोगों को आश्चर्यचकित करती है.