Israel Iran War: पालतू कुत्तों को मरता छोड़ दुबई से भाग रहे लोग, जानें आखिर क्यों नहीं ले जा रहे साथ?

US Israel Iran War: मिडिल-ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच दुबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां लोग अपनी जान बचाने के लिए दुबई छोड़ भाग रहे हैं, लेकिन अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर यूं ही छोड़ रहे हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
Trending Photos
US Israel Iran War: इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध 12 दिनों से जारी है. पूरे मिडिल-ईस्ट में जंग ने भयानक रूप ले लिया है. इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर अटैक कर दिया. ईरान ने उन देशों पर हमला बोला जिन देशों ने अमेरिका को अपने यहां बेस बनाने दिए. ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर बड़ी संख्या में मिसाइलों से हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया.
अमेरिका इजरायल और ईरान की लड़ाई में यूएई, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों को भी नुकसान हुआ है. अब खबर आ रही है कि सबसे सेफ माने जाने वाले दुबई से लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि लोग तो भाग रहे हैं, लेकिन अपने पालतू जानवरों को मरने के लिए छोड़ जा रहे हैं. कोई अपने पालतू कुत्ते के लिए इच्छामृत्यु मांग रहा हैं तो कोई बिजली के खंभे से बांधकर छोड़ जा रहा हैं.
यह भी पढ़ें: नेवी में अगर अमेरिका है सबसे पॉवरफुल तो इंडिया किस नंबर पर? जानें टॉप-10 देशों की लिस्ट
ईरान के हमलों के बाद दुबई जैसे बड़े शहरों में जीवन प्रभावित हुआ है. युद्ध के बीच हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां लोग अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों को सड़कों पर छोड़कर भाग रहे हैं. ऐसे में रोड पर छोड़े गए पालतू जानवरों के फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दुबई के पशु चिकित्सकों के पास पालतू जानवरों की इच्छामृत्यु के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध आ रहे हैं. इसके अलावा यूएई के कई पशु कल्याण सेंटर में लोग अपने पालतू जानवरों को मरने के लिए छोड़ जा रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट से अनुसार, ऐसे कई वीडियो और फोटो हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पालतू कुत्तों को बिजली के खंभों से बांधकर छोड़ दिया गया है. रिपोर्ट की मानें तो, द बार्किंग लॉट नाम की संस्था के एक वॉलेंटियर ने बताया है कि पशु चिकित्सकों ने इस बात की पुष्टि की है कि कई मालिक अपने हेल्दी कुत्ते के लिए भी इच्छामृत्यु का अनुरोध कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: संपत्ति के लालच में मामा ने की मृत मां से शादी! बेटी ने खोला ऐसा राज, सुनकर नहीं होगा कानों पर यकीन
ऐसा नहीं है कि लोग खुशी में अपने पालतू जानवरों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, बल्कि इसकी वजह कागजी कार्रवाई है. दरअसल, दुबई से पालतू जानवरों को ट्रांसफर करने की कागजी कार्रवाई में काफी समय लगता है जिससे वो बचना चाहते हैं और जल्द ही दुबई छोड़ना चाहते हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.