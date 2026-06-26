Israeli President Helicopter: इजरायल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. वहां के राष्ट्रपति आइजैक हरजोग के हेलीकॉप्टर की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है. आसमान में उड़ान के दौरान राष्ट्रपति के चौपर से पक्षियों का एक झुंड टकरा गया था. हालांकि, पायलट की समझदारी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और राष्ट्रपति समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.
इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हरजोग गुरुवार को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए. इजरायली वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति सवार थे, उससे हवा में अचानक पक्षी टकरा गए. यह वाकया तब हुआ जब राष्ट्रपति का चौपर अपनी तय उड़ान पर था. पक्षियों के टकराते ही पायलट ने तुरंत सावधानी बरती और बिना कोई रिस्क लिए हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारने का फैसला किया.
एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग
इजरायली सेना की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, हेलीकॉप्टर से पक्षियों का एक झुंड टकराया था. इसके तुरंत बाद एहतियात के तौर पर विमान को सेंट्रल इजरायल के पालमाचिम एयरबेस पर सुरक्षित उतार लिया गया. सेना ने साफ किया है कि इस घटना में राष्ट्रपति आइजैक हरजोग, क्रू मेंबर्स या हेलीकॉप्टर में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है. राहत की बात यह भी रही कि हेलीकॉप्टर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.
A helicopter carrying Israeli President Herzog made a sudden emergency landing after colliding with a flock of birds during flight. pic.twitter.com/5wgcUSEqZE
— MOSCOW NEWS (@MOSCOW_EN) June 25, 2026
कहां जा रहे थे राष्ट्रपति?
यह घटना उस समय हुई जब राष्ट्रपति हरजोग यरुशलम के माउंट हर्ज़ल में एक मेमोरियल कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे. वह 2014 के गाजा हमले की बरसी पर आयोजित एक राजकीय शोक सभा में गए थे. वहां से लौटते वक्त उन्हें सेंट्रल इजरायल में एक शोक संतप्त परिवार से मिलने जाना था, लेकिन रास्ते में ही उनके चौपर के साथ यह घटना घट गई.
दूसरे हेलीकॉप्टर से सफर पूरा
पालमाचिम एयरबेस पर कंट्रोल्ड लैंडिंग होने के बाद राष्ट्रपति हरजोग और उनके स्टाफ को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा. सुरक्षा और समय को देखते हुए वहां तुरंत एक रिप्लेसमेंट मिलिट्री हेलीकॉप्टर यानी दूसरे सैन्य हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया. इसके बाद राष्ट्रपति दूसरे चौपर में सवार होकर अपने आगे के सफर पर बिना किसी रुकावट के रवाना हो गए. सेना और सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की जांच कर रही हैं.