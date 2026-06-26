Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /पक्षियों से टकराने के बाद इजरायली राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे! Video आया सामने

पक्षियों से टकराने के बाद इजरायली राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे! Video आया सामने

इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हरजोग के हेलीकॉप्टर की गुरुवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर से पक्षियों का एक झुंड टकरा गया था, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए पालमाचिम एयरबेस पर चौपर को सुरक्षित उतारा.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 26, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:25 AM IST
पक्षियों से टकराने के बाद इजरायली राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे! Video आया सामने
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अक्षय कुमार संग पहली फिल्म, खुशी से फूली नहीं समाईं अक्षरा सिंह; बोलीं- 'ऐसा लगा...'
Welcome to the Jungle36 min ago
2
Darshan Thoogudeep43 min ago
3
Pakistan Army49 min ago
4
shukra gochar 2026 july50 min ago
5
Israeli president52 min ago