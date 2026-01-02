मजबूरी है या बिजनेस? वायरल हुई भिखारी की एक्टिंग, Video देखकर आ जाएगा गुस्सा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भिखारी का वीडियो वायरल हो रहा है जो दोनों हाथ पांव से सही सलामत नजर आता है, लेकिन जब भीख मांगने की तैयारी करता है तो ऐसे हो जाता है जैसे विकलांग हो. ये वीडियो आपको गुस्से से आग बबूला कर देगी. आप भी कहेंगे कि ये मजबूरी नहीं, ये तो बिजनेस है.

कैसे करता है एक्टिंग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक छोटे कद का व्यक्ति मार्केट की बीच सड़क पर एक कपड़ा बिछाता है. इसके बाद वो एक कपड़े का छोटा तकिए की तरह एक गद्दी रखता है जिस पर वो अपना सिर टिकाता है. इसके साथ वो आने पास एक कपड़ा रखता है जिसपर वो अपना हाथ उल्टा करके ऐसे रखता है जो देखने में लगता है कि उसका हाथ खराब है. इसके बाद वो कपड़ा बिछाकर बीच सड़क पर ऐसे लेट जाता है जैसे कोई विकलांग या लाचार व्यक्ति हो. अपने मुंह के आगे एक मग रखता है जिसमें लोग भीख देना शुरू कर देते हैं. अब इस शख्स की एक्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ये वीडियो बताता है कि जब मांगने वाले मजबूर नहीं होते हैं कुछ लोगों के लिए ये एक बिजनेस है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: इस शहर को कहा जाता था पापों का शहर! जानें कैसे मिली कुदरत की सजा

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @badlapurmazha नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 85 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "टैलेंट तो है भाई." दूसरे यूजर ने लिखा, "दम है तो मुझसे नफरत करके दिखाओ." तीसरे यूजर ने लिखा, "न्यू बिजनेस आइडिया अनलॉक." चौथे यूजर ने लिखा, "ये बिजनेस नहीं टैलेंट है."

यह भी पढ़ें: पोलैंड की झील ने उगला 10वीं शताब्दी का राज! अंदर से निकली ऐसी चीजें, ​देखकर भौचक्के रह गए लोग

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.