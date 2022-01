यहां पड़ रही है इतनी ठंडी कि ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ट्रैक पर लगानी पड़ रही आग; देखें Video

Viral Video: हर साल की तरह अमेरिका के शिकागो में ट्रेन की पटरियों में आग लगने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. कम्यूटर रेल सिस्टम मेट्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शिकागो में ट्रेन की पटरियों से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं. लेकिन क्यों? खैर, यह कोई स्टंट नहीं है. यह पूरी तरह से सुरक्षित है और साल के इस समय शिकागो के महानगरीय क्षेत्र में आने वाले भीषण ठंड और सर्दियों के मौसम से निपटने के लिए एक आवश्यक कार्रवाई है.

There's nothing like checking the @railstream camera at A2 and seeing Metra running seamlessly through this snowy weather on a Monday morning!

Beat the traffic, no matter the weather, by hopping on Metra. pic.twitter.com/QzPfQx3bxW

— Metra (@Metra) January 24, 2022