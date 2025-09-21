मुंबई की चकाचौंध के पीछे का 'काला सच', 100 दिन रहने के बाद दिल्ली के शख्स ने किया खुलासा, बताया क्यों रातों-रात लौट आया

Mumbai life experience: दिल्ली के देशव कुमार ने मुंबई में 100 दिन रहने के बाद वापस लौटने का कारण सोशल मीडिया पर साझा किया. तेज़ रफ्तार और मानसिक दबाव के कारण वे असहज महसूस कर रहे थे. दिल्ली में उन्हें स्थिरता, फोकस और आत्मिक शांति मिली. पोस्ट पर यूज़र्स ने सही वातावरण चुनने का संदेश साझा किया.
Viral News: दिल्ली के रहने वाले देशव कुमार ने मुंबई में केवल 100 दिन रहने के बाद वापस लौटने का कारण सोशल मीडिया पर शेयर किया. उनकी पोस्ट ने दिल्ली-मुंबई के लंबे समय से चले आ रहे हल्के-फुल्के मुकाबले को फिर से ध्यान में ला दिया. देशव ने लिखा कि नया शहर और नया अनुभव रोमांचक लगता है, लेकिन मुंबई में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि हर चीज़ पर लगातार संघर्ष करना और छोटे-छोटे बदलावों के लिए प्रयास करना मानसिक तौर पर थका देने वाला था.
मुंबई में अनुभव और शुरुआती आकर्षण
देशव कुमार ने LinkedIn पोस्ट में बताया कि उन्हें नया शहर अपनाने का विचार काफी रोमांचक लगा. मुंबई में हर सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण था. वहां की तेज़ रफ्तार जिंदगी और अलग वातावरण ने शुरू में उन्हें उत्साहित किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में महसूस हुआ कि हर चीज़ पर खुद को ढालना और हर छोटी बाधा से निपटना मानसिक दबाव बढ़ा रहा था. यही कारण था कि उन्होंने वापस दिल्ली लौटने का निर्णय लिया.
वापस लौटने का मुख्य कारण
देशव ने बताया कि मुंबई लौटने का निर्णय किसी दोस्त, भाषा या शहर की वजह से नहीं था, बल्कि अपने करियर और मानसिक शांति के लिए था. उन्होंने कहा, “विकास का मतलब हमेशा असहज होना नहीं है। कभी-कभी आराम और जान-पहचान वाला माहौल ही वह आधार होता है, जिस पर आप मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं.” देशव ने यह भी जोड़ा कि दिल्ली में उन्हें अपने काम और निजी जीवन में बेहतर फोकस और स्थिरता मिलती है.
सोशल मीडिया प्रतिक्रिया और संदेश
देशव की पोस्ट के बाद कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी भावनाओं को साझा किया. उन्होंने लिखा कि आत्मिक शांति और अपने लिए सही वातावरण चुनना सबसे महत्वपूर्ण है. देशव का अनुभव यह दिखाता है कि कभी-कभी आरामदायक ज़मीन पर जड़ें मजबूत करना ही सही विकास की कुंजी है. मुंबई की चमक-दमक अद्भुत है, लेकिन व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन के लिए दिल्ली का माहौल उनके लिए बेहतर साबित हुआ.