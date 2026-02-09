विदेश से आए मेहमानों पर चढ़ा देसी खुमार! लुंगी पहनकर शाहरुख के गाने पर किया ऐसा डांस कि सब भूल गए दूल्हा-दुल्हन को

भारतीय शादियां सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि ये मस्ती, संगीत और सांस्कृतिक मेल-जोल का बड़ा मंच बन जाती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी मेहमानों ने देसी अंदाज में ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई देखता रह गया. बॉलीवुड गानों पर थिरकते विदेशी मेहमान अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब वे पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय पहनावे और डांस स्टेप्स को अपनाते हैं तो नजारा और भी खास हो जाता है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां मेहमानों ने भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाते हुए शादी के माहौल को यादगार बना दिया.

‘लुंगी डांस’ पर इटैलियन मेहमानों का धमाल

वायरल वीडियो में इटली से आए मेहमान भारतीय शादी में मशहूर बॉलीवुड गाने ‘लुंगी डांस’ पर थिरकते नजर आ रहे हैं. खास बात यह रही कि सभी विदेशी मेहमान पारंपरिक लुंगी पहनकर डांस फ्लोर पर उतरे. जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, उन्होंने शाहरुख खान और रजनीकांत को समर्पित इस गाने के सिग्नेचर स्टेप्स को पूरे जोश और टाइमिंग के साथ किया. उनके चेहरे की मुस्कान, एनर्जी और आत्मविश्वास ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया. यह परफॉर्मेंस न सिर्फ मनोरंजक थी, बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रति उनके सम्मान को भी दिखाती है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा गया कि यह एक खूबसूरत पल है, जहां अलग-अलग संस्कृतियां एक साथ मिलती हैं. वीडियो में बताया गया कि कैसे इटैलियन मेहमानों ने लुंगी पहनकर पूरे उत्साह के साथ डांस किया और भारतीय शादी को एक ग्लोबल सेलिब्रेशन में बदल दिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस वीडियो की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने इसे “कल्चर का खूबसूरत मेल” बताया, तो कुछ ने कहा कि ऐसी शादियां हमेशा यादों में बस जाती हैं. वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया.