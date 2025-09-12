इंडियन हस्बैंड की बेइज्जती करने वाले की इटैलियन लड़की ने उधेड़ी बखिया, ट्रोलर को दिया मुंहतोड़ जवाब

Italian Woman Troll Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है. दुबई में रहने वाली इटालियन महिला एली और उनके पति जॉन (जो केरल से हैं) ने हमेशा अपनी ट्रैवल जर्नी और लाइफस्टाइल को शेयर किया है. लेकिन इस बार चर्चा उनके वीडियोज की नहीं, बल्कि एक नफरत भरे कमेंट की है जिसे एली ने सबके सामने उजागर किया.

आखिर ट्रोल ने क्या लिखा था?

एली को एक भारतीय महिला ने कमेंट करके कहा, “दुःख की बात है! तुम्हें सिर्फ भारतीय लड़के ही मिले? वे किसी काम के नहीं हैं.” यानी, ट्रोल ने जॉन को नीचा दिखाने की कोशिश की. एली ने इस कमेंट को छुपाने के बजाय दुनिया के सामने रखते हुए लिखा, “नफरत को उजागर करना, उसे छिपाना नहीं. प्यार > नफरत. हमेशा.”

क्यों नहीं छुपाई नफरत?

एली ने कहा कि उन्हें हर हफ्ते इस तरह के नस्लभेदी कमेंट्स मिलते हैं. लेकिन अब उन्होंने तय किया कि नफरत को छुपाने के बजाय सबके सामने लाना जरूरी है, ताकि लोग समझें कि ऐसे विचार कितने कुरूप होते हैं. उन्होंने कहा, “हम प्यार करते रहेंगे, सफर करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, क्योंकि प्यार हमेशा नफरत से बड़ा होता है.” इस वीडियो ने इंटरनेट पर दो तरह की प्रतिक्रिया पैदा की. कुछ लोगों ने एली का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने सही किया. वहीं कुछ लोगों ने ट्रोल का पक्ष लेते हुए कहा कि यह शायद उसके व्यक्तिगत अनुभव की झलक है.

एक यूजर ने लिखा, “यह पर्सनल अटैक नहीं था, बल्कि उस महिला के अनुभव की निराशा है. थोड़ा नरमी दिखाओ.” दूसरे ने लिखा, “वो सही कह रही है, लड़की. एक बुरा अनुभव ही काफी है.” लेकिन कई भारतीय महिलाओं ने एली का समर्थन करते हुए लिखा, “गुड ऑन यू, हम आपके साथ हैं.”

क्यों खास है यह मामला?

यह सिर्फ एक ट्रोल की बात नहीं है, बल्कि इंटरकल्चरल कपल्स को झेलनी पड़ने वाली चुनौतियों का आईना है. प्यार करने वाले कपल्स को नफ़रत और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है, और एली का यह कदम बताता है कि नफरत को उजागर करना भी ज़रूरी है. सोशल मीडिया पर लिखे गए शब्द किसी की भावनाओं को गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं. लेकिन जवाब भी उसी मजबूती से दिया जा सकता है. एली और जॉन ने यह साबित कर दिया कि नफरत चाहे जितनी भी हो, अंत में प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है.