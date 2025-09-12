इंडियन हस्बैंड की बेइज्जती करने वाले की इटैलियन लड़की ने उधेड़ी बखिया, ट्रोलर को दिया मुंहतोड़ जवाब
Advertisement
trendingNow12918751
Hindi Newsजरा हटके

इंडियन हस्बैंड की बेइज्जती करने वाले की इटैलियन लड़की ने उधेड़ी बखिया, ट्रोलर को दिया मुंहतोड़ जवाब

Italian Woman Defends Kerala Husband: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है. दुबई में रहने वाली इटालियन महिला एली और उनके पति जॉन (जो केरल से हैं) ने हमेशा अपनी ट्रैवल जर्नी और लाइफस्टाइल को शेयर किया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडियन हस्बैंड की बेइज्जती करने वाले की इटैलियन लड़की ने उधेड़ी बखिया, ट्रोलर को दिया मुंहतोड़ जवाब

Italian Woman Troll Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है. दुबई में रहने वाली इटालियन महिला एली और उनके पति जॉन (जो केरल से हैं) ने हमेशा अपनी ट्रैवल जर्नी और लाइफस्टाइल को शेयर किया है. लेकिन इस बार चर्चा उनके वीडियोज की नहीं, बल्कि एक नफरत भरे कमेंट की है जिसे एली ने सबके सामने उजागर किया.

आखिर ट्रोल ने क्या लिखा था?

एली को एक भारतीय महिला ने कमेंट करके कहा, “दुःख की बात है! तुम्हें सिर्फ भारतीय लड़के ही मिले? वे किसी काम के नहीं हैं.” यानी, ट्रोल ने जॉन को नीचा दिखाने की कोशिश की. एली ने इस कमेंट को छुपाने के बजाय दुनिया के सामने रखते हुए लिखा, “नफरत को उजागर करना, उसे छिपाना नहीं. प्यार > नफरत. हमेशा.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पब्लिक टॉयलेट बनाया इतना सुंदर, यूज करने के बजाय घूमने और फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे लोग

क्यों नहीं छुपाई नफरत?

एली ने कहा कि उन्हें हर हफ्ते इस तरह के नस्लभेदी कमेंट्स मिलते हैं. लेकिन अब उन्होंने तय किया कि नफरत को छुपाने के बजाय सबके सामने लाना जरूरी है, ताकि लोग समझें कि ऐसे विचार कितने कुरूप होते हैं. उन्होंने कहा, “हम प्यार करते रहेंगे, सफर करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, क्योंकि प्यार हमेशा नफरत से बड़ा होता है.” इस वीडियो ने इंटरनेट पर दो तरह की प्रतिक्रिया पैदा की. कुछ लोगों ने एली का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने सही किया. वहीं कुछ लोगों ने ट्रोल का पक्ष लेते हुए कहा कि यह शायद उसके व्यक्तिगत अनुभव की झलक है.

एक यूजर ने लिखा, “यह पर्सनल अटैक नहीं था, बल्कि उस महिला के अनुभव की निराशा है. थोड़ा नरमी दिखाओ.” दूसरे ने लिखा, “वो सही कह रही है, लड़की. एक बुरा अनुभव ही काफी है.” लेकिन कई भारतीय महिलाओं ने एली का समर्थन करते हुए लिखा, “गुड ऑन यू, हम आपके साथ हैं.”

यह भी पढ़ें: ऑफिस में बॉस ने बदली डेस्क तो कोर्ट पहुंच गया एम्प्लाई, ऐसे जीता 25 लाख रुपये का मुआवजा; जानें पूरा केस

 

 

क्यों खास है यह मामला?

यह सिर्फ एक ट्रोल की बात नहीं है, बल्कि इंटरकल्चरल कपल्स को झेलनी पड़ने वाली चुनौतियों का आईना है. प्यार करने वाले कपल्स को नफ़रत और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है, और एली का यह कदम बताता है कि नफरत को उजागर करना भी ज़रूरी है. सोशल मीडिया पर लिखे गए शब्द किसी की भावनाओं को गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं. लेकिन जवाब भी उसी मजबूती से दिया जा सकता है. एली और जॉन ने यह साबित कर दिया कि नफरत चाहे जितनी भी हो, अंत में प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Italian womanKerala

Trending news

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा, ट्रंप क्यों भड़क गए?
#Brazil
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा, ट्रंप क्यों भड़क गए?
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
;