/खंडहर नहीं, पूरा सेट था! नकली रोमन थिएटर बनाकर सालों तक पर्यटकों से ठगता रहा शख्स, हर टिकट के वसूलता था 4 हजार रुपये

दुनिया भर में लोग ऐतिहासिक जगहों को देखने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं. किसी प्राचीन किले, मंदिर या रोमन सभ्यता के अवशेषों को करीब से देखने का रोमांच ही अलग होता है. लेकिन सोचिए, अगर जिस जगह को आप हजारों साल पुराना इतिहास समझकर देखने पहुंचे हों, वह असल में कुछ साल पहले बनाई गई नकली जगह निकले तो?
इटली में ठीक ऐसा ही हुआ. यहां एक व्यक्ति ने लोगों के इतिहास प्रेम को अपनी कमाई का जरिया बना लिया. उसने ऐसा नकली पुरातात्विक स्थल तैयार किया कि स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि प्रशासन भी उसकी कहानी पर भरोसा कर बैठा. करीब एक दशक तक चले मामले के बाद अब अदालत ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया है.
ब्रिटिश अखबार द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला इटली के विचेंजा शहर के पास का है. 69 वर्षीय फ्रेंको मालोसो, जो खुद को 'वॉन रोजेनफ्रांज' कहता था, दावा करता था कि उसने दुनिया का सबसे पुराना खुला रोमन एम्फीथिएटर खोज निकाला है. उसने पहाड़ी इलाके में पत्थर जैसे दिखने वाले खंभे, टूटी सीढ़ियां, मूर्तियां और एक कृत्रिम झील तैयार कर दी. पहली नजर में यह जगह किसी प्राचीन रोमन सभ्यता के अवशेष जैसी दिखाई देती थी. यहां आने वाले ज्यादातर पर्यटक बिना किसी शक के उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे.
फ्रेंको इस कथित ऐतिहासिक स्थल पर आने वाले हर पर्यटक से 35 पाउंड यानी करीब 4 हजार रुपये एंट्री फीस वसूलता था. इसके बाद वह लोगों को पूरे परिसर में घुमाता और हर जगह से जुड़ी अलग-अलग कहानियां सुनाता. वह दावा करता था कि यह स्थल 393 ईस्वी से भी पहले का है और यहां रोमन साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण आयोजन हुआ करते थे. उसकी बातें इतनी भरोसेमंद लगती थीं कि लोग बिना सवाल किए उसकी कहानी सुनते रहते थे.
फ्रेंको सिर्फ पुरानी इमारतों की कहानी सुनाकर नहीं रुका. उसने अपनी कहानी को और दिलचस्प बनाने के लिए कई मशहूर ऐतिहासिक और साहित्यिक किरदारों का भी नाम जोड़ दिया. वह पर्यटकों से कहता था कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर भी इस जगह पर आया करते थे. इतना ही नहीं, उसने यह दावा भी कर दिया कि मशहूर प्रेम कहानी रोमियो एंड जूलियट की जूलियट कैपुलेट ने अपने बचपन के कई दिन इसी इलाके में बिताए थे. इन दावों ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी. कई पर्यटक इस जगह को देखने सिर्फ इसलिए पहुंचते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे इतिहास के किसी बेहद खास हिस्से को अपनी आंखों से देख रहे हैं.
फ्रेंको की कहानी सिर्फ पर्यटकों तक सीमित नहीं रही. उसने खुद को समाजसेवी, कारोबारी और ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर भी बताया. उसकी बातों पर इतना भरोसा किया गया कि स्थानीय प्रशासन ने भी इस जगह को ऐतिहासिक मान लिया. इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ की फंडिंग वाले एक टूरिज्म ऐप में भी इस कथित ऐतिहासिक स्थल को शामिल कर लिया गया. इससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई.
फ्रेंको लोगों को बताता था कि 2005 में लैंडस्लाइड के बाद यह प्राचीन स्थल जमीन के नीचे से बाहर आया था. उसके मुताबिक, यहां नवपाषाण काल, यूनानी सभ्यता और रोमन काल के अवशेष मिले थे. उसकी बातें सुनकर लोगों को लगता था कि वे किसी बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज का हिस्सा बन रहे हैं. लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी.
साल 2016 में पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की. पुरातत्व एक्सपर्ट्स की टीम जब मौके पर पहुंची तो कुछ ही समय में सारा सच सामने आ गया. जांच में पता चला कि वहां मौजूद कोई भी संरचना प्राचीन नहीं थी. जिन खंभों और मूर्तियों को सदियों पुराना बताया जा रहा था, वे फाइबरग्लास, पेपर माशे और दूसरी आधुनिक सामग्री से बनाई गई थीं. एक्सपर्ट्स ने यह भी पाया कि वहां बनी झील प्राकृतिक नहीं थी. उसे भी कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया था. यहां तक कि पहाड़ी को समतल कर पूरा सेट बनाया गया था, ताकि वह किसी पुराने रोमन थिएटर जैसा दिखाई दे.
सबूत सामने आने के बावजूद फ्रेंको ने हार नहीं मानी. उसने अपनी कहानी बदलने के बजाय और भी बड़े दावे करने शुरू कर दिए. उसने 2017 में एक ब्लॉग लिखकर कहा कि इस एम्फीथिएटर पर कब्जा करने के लिए माफिया ने कई लोगों की हत्या कर दी. उसने यह भी दावा किया कि उसी माफिया ने उस पर हमला किया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका छोटा बेटा लापता हो गया. इससे पहले वह यह कहानी भी सुना चुका था कि इस कथित ऐतिहासिक स्थल का 1870 और फिर 1980 के दशक में जीर्णोद्धार किया गया था.
लंबी कानूनी प्रक्रिया और कई साल चली जांच के बाद आखिरकार अदालत ने फ्रेंको मालोसो को दोषी ठहरा दिया. उस पर अवैध निर्माण करने, नकली पुरातात्विक संरचनाएं तैयार करने और लोगों को गुमराह करने जैसे आरोप साबित हुए. अदालत ने उसे दो साल चार महीने की जेल, 3 हजार यूरो का जुर्माना और पूरे परिसर से सभी नकली निर्माण हटाने का आदेश दिया.
यह मामला सिर्फ एक ठगी की घटना नहीं है. यह दिखाता है कि जब किसी कहानी को आत्मविश्वास के साथ पेश किया जाए तो लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं. इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व जैसी चीजों के नाम पर भी धोखाधड़ी हो सकती है. हालांकि, इस मामले में सच सामने आने में कई साल लग गए, लेकिन आखिरकार नकली इतिहास की पूरी इमारत ढह गई. यह घटना याद दिलाती है कि किसी भी ऐतिहासिक दावे पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय उसकी प्रमाणिकता की जांच करना भी उतना ही जरूरी है.