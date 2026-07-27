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खंडहर नहीं, पूरा सेट था! नकली रोमन थिएटर बनाकर सालों तक पर्यटकों से ठगता रहा शख्स, हर टिकट के वसूलता था 4 हजार रुपये

इटली से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने खुद का नकली रोमन एम्फीथिएटर तैयार कर उसे हजारों साल पुराना ऐतिहासिक स्मारक बताकर पर्यटकों से मोटी कमाई की. पत्थर के खंभे, मूर्तियां, सीढ़ियां और झील देखकर लोग इसे असली पुरातात्विक स्थल मान लेते थे. लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने जांच की तो पता चला कि पूरा इतिहास सिर्फ एक शातिर दिमाग की बनाई कहानी था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:00 AM IST
खंडहर नहीं, पूरा सेट था! नकली रोमन थिएटर बनाकर सालों तक पर्यटकों से ठगता रहा शख्स, हर टिकट के वसूलता था 4 हजार रुपये
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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