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कूड़े के ढेर में छुपा था ₹11 करोड़ का जैकपॉट! महिला ने भूल से फेंका लॉटरी टिकट, 6 टन कचरे के बीच सफाईकर्मियों ने खोज निकाला खजाना

इटली में एक महिला की किस्मत उस वक्त कूड़े के ढेर में फंस गई, जब उसने 11 करोड़ रुपये की लॉटरी टिकट को बेकार समझकर फेंक दिया. मशीन की तकनीकी खराबी के कारण उसे लगा कि टिकट पर कोई इनाम नहीं निकला है. लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद सफाई कर्मचारियों ने करीब 6 टन कचरे के बीच घंटों मेहनत कर वह टिकट खोज निकाली. इस ईमानदारी भरे काम की अब दुनियाभर में तारीफ हो रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 07, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:10 AM IST
कूड़े के ढेर में छुपा था ₹11 करोड़ का जैकपॉट! महिला ने भूल से फेंका लॉटरी टिकट, 6 टन कचरे के बीच सफाईकर्मियों ने खोज निकाला खजाना
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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