/कूड़े के ढेर में छुपा था ₹11 करोड़ का जैकपॉट! महिला ने भूल से फेंका लॉटरी टिकट, 6 टन कचरे के बीच सफाईकर्मियों ने खोज निकाला खजाना

कहते हैं किस्मत कब और कैसे बदल जाए, कोई नहीं जानता. कभी-कभी इंसान के हाथ में मौजूद सबसे कीमती चीज भी उसे मामूली लगने लगती है और वह उसे खोने की कगार तक पहुंच जाता है. इटली में रहने वाली एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.
महिला ने लॉटरी का ऐसा टिकट खरीद रखा था, जो उसे करोड़पति बना सकता था. लेकिन एक छोटी-सी गलती और मशीन की गड़बड़ी के कारण उसने उसी टिकट को कूड़ेदान में डाल दिया. अगर समय रहते सफाई कर्मचारियों ने मदद नहीं की होती, तो शायद महिला के हाथ से करीब 11 करोड़ रुपये हमेशा के लिए निकल जाते.
BBC की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने इटली में एक लॉटरी टिकट खरीदा था. कुछ समय बाद वह यह जानने के लिए टिकट चेक करने पहुंची कि उस पर कोई इनाम निकला है या नहीं. इसके लिए उसने एक सेल्फ सर्विस मशीन का इस्तेमाल किया. लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी आ गई और स्क्रीन पर ऐसा मैसेज दिखाई दिया, जिससे महिला को लगा कि टिकट बेकार है और उस पर कोई इनाम नहीं मिला. महिला ने भी बिना किसी दूसरी जगह जांच कराए टिकट को फाड़ने या संभालकर रखने के बजाय उसे कूड़ेदान में फेंक दिया. उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस टिकट को वह बेकार समझ रही है, वही उसकी जिंदगी बदलने वाला था.
टिकट फेंकने के बाद महिला ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई. लेकिन परिवार के एक सदस्य को उसकी बात पर शक हुआ. उसे लगा कि शायद मशीन ने सही जानकारी नहीं दिखाई होगी या टिकट की जांच में कोई गलती हुई होगी. इसके बाद जब दोबारा टिकट की जानकारी ली गई, तो सभी के होश उड़ गए. पता चला कि वही टिकट असली विजेता टिकट था. उस पर 10 लाख यूरो यानी भारतीय रुपये के हिसाब से करीब 11 करोड़ रुपये का इनाम निकला था. यह सुनते ही महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत उस दुकान पर पहुंची, जहां से उसने टिकट खरीदा था. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
महिला जब दुकान पर पहुंची तो पता चला कि जिस कूड़ेदान में उसने टिकट फेंका था, उसका कचरा नगर निगम की गाड़ी उठा चुकी थी. अब सबसे बड़ी चुनौती थी उस छोटे से टिकट को हजारों किलो कचरे के बीच ढूंढना. महिला ने स्थानीय कचरा प्रबंधन कंपनी SANB से संपर्क किया और पूरी घटना बताई. कंपनी के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझा और महिला की मदद करने का फैसला किया. उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि कचरा किस ट्रक में गया है और वह ट्रक इस समय कहां मौजूद है. इसके बाद उस ट्रक को रोका गया, जिससे लॉटरी टिकट को खोजा जा सके.
इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने ऐसा काम शुरू किया, जिसे आसान नहीं कहा जा सकता. उन्हें करीब 6 टन कचरे के बीच एक छोटे से कागज के टुकड़े को ढूंढना था. इतनी बड़ी मात्रा में कचरे के बीच टिकट मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था. कई घंटों तक कर्मचारियों ने धैर्य और मेहनत के साथ कचरे को खंगाला. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें वह लॉटरी टिकट मिल गया. सबसे अच्छी बात यह रही कि टिकट सुरक्षित था और खराब नहीं हुआ था.
जब सफाई कर्मचारियों ने महिला को बताया कि उसका टिकट मिल गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बताया जा रहा है कि महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए. उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस टिकट को वह कूड़े में फेंक चुकी थी, वह दोबारा उसके हाथ में आ जाएगा. इस पूरे मामले में सफाई कर्मचारियों की ईमानदारी और मेहनत की जमकर तारीफ हो रही है. लोगों का कहना है कि अगर कर्मचारी चाहते तो इस मामले को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक महिला की जिंदगी बदल दी.
कचरा इकट्ठा करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने भी माना कि इतने बड़े कचरे के ढेर में टिकट मिलना बेहद मुश्किल काम था. कंपनी के निदेशक ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने उस लकी टिकट को हाथ लगाया था, जिसके बाद उन्होंने खुद भी एक स्क्रैच कार्ड खरीदा और उसमें उन्हें 50 यूरो का इनाम मिल गया.
इटली की यह घटना सिर्फ एक लॉटरी जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ी सीख भी देती है. कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, टिकट या रसीद फेंकने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच जरूर करनी चाहिए. खासकर जब किसी मशीन से मिली जानकारी पर भरोसा न हो, तो दोबारा किसी अधिकृत केंद्र से पुष्टि करना बेहतर होता है. इस महिला की किस्मत अच्छी थी कि उसे ईमानदार सफाई कर्मचारियों का साथ मिला. नहीं तो 11 करोड़ रुपये की उसकी जीत हमेशा के लिए कूड़े के ढेर में दब सकती थी. यह घटना साबित करती है कि कभी-कभी इंसानियत और ईमानदारी भी किसी लॉटरी से कम नहीं होती.