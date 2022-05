भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले जवानों ने खूबसूरत वादियों में खेला गेम, बच्चों की तरह बर्फ में भागे

ITBP Soldiers Played Game In Snow: ITBP यानी इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस, नाम से ही जाहिर है कि इसके जवान भारत-तिब्बत सीमा पर पहरेदारी करते हैं. इनमें ज्यादातर इलाके बर्फीले हैं. बेहद कम तापमान और मुश्किल परिस्थितियों में ये सैनिक देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं. कई बार वे इसके वीडियो भी शेयर करते हैं. ये जवान मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे मुस्कुराते हैं और जिंदगी को जिंदादिली के साथ जीते हैं, इसका एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जवान बर्फ की खूबसूरत वादी में बचपन के खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फ से भरी जगह पर ITBP के जवान एक गोला बनाकर बैठे हुए हैं. सभी जवानों ने बर्फीली जगहों पर पहना जाने वाला सूट पहन रखा है. वहां आसपास बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं. यहां बैठकर जवान बचपन में खेले जाने वाला खेल खेलते हुए नजर आते हैं. गेम खेलकर वो अपनी बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ITBP के जवान बर्फ में 'रूमाल गिराओ' का गेम खेल रहे हैं, जिसे हम सबने बचपन में कभी न कभी ज़रूर खेला है. इस वीडियो में सभी जवान गोला बनाकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इनमें से एक जवान रूमाल लेकर दौड़ता है और चुपके से गोले में बैठे किसी दूसरे जवान के पीछे गिरा देता है.

दूसरे जवान को जैसे ही पता चलता है कि रूमाल उसके पीछे है वह उसे उठाकर पहले जवान को पकड़ने के लिए दौड़ता है. लेकिन इससे पहले ही पहला जवान दूसरे जवान की जगह पर आकर बैठ जाता है. इसके बाद दूसरा जवान वह रूमाल लेकर दौड़ता है और किसी अन्य जवान के पीछे चुपके से गिरा देता है. यह सिलसिला ऐसे ही चलता है और जवान एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं.

देखें वीडियो-

Fresh snowfall and a childhood game with friends...

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel plays 'Drop the handkerchief' in Himachal Pradesh after fresh snowfall in the area. pic.twitter.com/fy0jGi8Dij

— ITBP (@ITBP_official) May 24, 2022