Funny Video : चालान कटते ही महिला ने बवाल काट दिया, सड़क पर जो किया हिल ही जाएंगे, देखें वीडियो

Viral : भारत में अतरंगी लोगों की कमी नहीं है. लोग अजीब-अजीब तरीके की चीजें इजाद कर लेते हैं, जो फिर वायरल हो जाती है. ऐसे ही मध्यप्रदेश के जबलपुर का ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है. इसमें महिला बिना हेलमेट के गाड़ी चला रही थी. इसको देखकर ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया और जुर्माना भरने को कहा, तो महिला जुर्माने का नाम सुनते ही जोर-जोर से चिल्लाने लगी. जिसको देखकर पुलिस समेत आस पास के लोग हंसने लगे.

चालान नहीं माफ होगा

भारत में वैसे भी ट्रैफिक नियमों को मानने वाले बहुत कम तादात में मिलते हैं. जब चोरी पकड़ी जाए, तो ये हरकतें करते हैं. ये हरकत देखकर पुलिस बहुत हंसी और कहने लगी और करो नौटंकी. लेकिन इससे चालान नहीं माफ होगा. तभी महिला बोली दुसरी साइड पर भी तो लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो फिर मैं ही क्यों? मेरा ही क्यों तुम चालान काटोगे. ये गलत है." कहकर महिला रोने लगी.

The woman started the #drama, crying, creating a scene in the middle of the road.

During a police check, the woman was #caught driving without a helmet.

After a prolonged uproar, the police bowed before the woman folded their hands and let her go without issuing a #challan. pic.twitter.com/jke2st5gQh

