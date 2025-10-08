इस कॉकटेल ग्लास को 50 साल से धुला क्यों नहीं गया? वजह जानकर आप कहेंगे- इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए

Jackie Kennedy Cambodia: कंबोडिया के होटल Le Royal में रखा एक कॉकटेल ग्लास पिछले 50 सालों से नहीं धुला. यह वही ग्लास है जिसमें अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी जैकलीन कैनेडी ने 1967 में ड्रिंक की थी. होटल इसे ऐतिहासिक धरोहर मानता है.
Jackie Kennedy cocktail glass: दुनिया के कुछ किस्से इतने अनोखे होते हैं कि सुनने वाला दंग रह जाए. ऐसा ही एक किस्सा कंबोडिया के फ्नोम पेन्ह शहर के एक होटल का है, जहां पिछले 50 साल से एक कॉकटेल ग्लास को आज तक नहीं धुला गया. वजह है अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी जैकलीन कैनेडी. साल 1967 में जब जैकलीन कंबोडिया के मशहूर होटल Le Royal में ठहरी थीं, तो उन्होंने उसी ग्लास में ड्रिंक की थी. होटल के मैनेजरने उस ग्लास को उनकी याद में जैसे का तैसा संभालकर रखा है.
1967 की ऐतिहासिक यात्रा
जैकलीन कैनेडी ने 1967 में दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा की थी और इसी दौरान वह कंबोडिया पहुंचीं. उस समय देश राजनीतिक रूप से अस्थिर था, लेकिन जैकलीन की यह यात्रा सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी गईच वह कुछ दिनों के लिए होटल Le Royal में रुकीं, जो आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर है. कहा जाता है कि उनके ठहरने के दौरान उन्होंने एक खास कॉकटेल पी थी, जिसे होटल के बारटेंडर ने खास उनके लिए तैयार किया था.
आज भी संभालकर रखा है वो ग्लास
होटल के कर्मचारियों ने उस ग्लास को बेहद सावधानी से सुरक्षित रखा है. पिछले पांच दशकों में कई बार होटल की मरम्मत और नवीनीकरण हुआ, लेकिन उस ग्लास को कभी नहीं छुआ गया. बार के एक पुराने कर्मचारी बताते हैं कि “यह सिर्फ एक ग्लास नहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा है.” कई पर्यटक और पत्रकार जब होटल पहुंचते हैं तो उस ग्लास को देखने के लिए विशेष अनुमति लेते हैं. वह ग्लास आज भी एक पारदर्शी कांच के बॉक्स में रखा हुआ है.
जैकलीन की विरासत से जुड़ी दिलचस्प यादें
जैकलीन कैनेडी न सिर्फ अमेरिका के मानी जानी हस्ती थीं, बल्कि फैशन, शालीनता और कूटनीति की प्रतीक भी थीं. कंबोडिया में उनका यह दौरा आज भी लोगों के लिए गर्व का विषय है. होटल के कर्मचारी कहते हैं कि हर साल सैकड़ों विदेशी पर्यटक सिर्फ उस ‘अधूते ग्लास’ को देखने आते हैं. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, जैकलीन की इस यात्रा ने कंबोडिया और पश्चिमी देशों के बीच रिश्तों को नई दिशा दी थी. शायद यही वजह है कि होटल Le Royal आज भी उनके नाम की इस याद को बड़े सम्मान से संजोए हुए है.
