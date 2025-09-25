Advertisement
पलक झपकते ही मगरमच्छ को सुलाया मौत की नींद, कैमरे में कैद हुआ इस जानवर का खौफनाक रूप

Jaguar Kills Crocodile: सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाला मंजर वायरल हो रहा है. जिसमें एक खूंखार शिकारी जानवर ने मगरमच्छ हो ही मौत की नींद सुला दिया. ये खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:44 PM IST
Jaguar Kills Crocodile: सोशल मीडिया पर जंगल के कई खौफनाक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई तो इतने खतरनाक होते हैं जिन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक खूंखार जानवर ने एक ही झटके में मगरमच्छ को मौत की नींद सुला दिया.

किस जानवर के सामने घुटने टेक देता है मगरमच्छ?
जंगल का कानून सबसे छोटा होता है और वो है, "जो भागेगा, जो ताकतवर है और जिसमें हौसला है वहीं जिंदा रहने का हकदार है." यहां कमजोर जानवर किसी ताकतवर जानवर का शिकार होता है. जब कभी दो ताकतवर जानवर आमने-सामने आते हैं तो मंजर बड़ा ही भयानक होता है. यूं तो मगरमच्छ पानी में रहने वाला ताकतवर और खूंखार शिकारी है जिसके जबड़े से छूटना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कई बार जगुआर के सामने ये भी घुटने टेक देता है.
यह भी पढ़ें: पानी पी रहा था चीता और अंदर से निकल आया खूंखार शिकारी, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

 

कौन से जानवर ने किया हमला?
कहते हैं ना, "हर बाप का एक बाप होता है." ठीक ऐसे ही जंगल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली जानवर हैं जो शिकारी को की शिकार बना लेते हैं. यूं तो मगरमच्छ धरती पर जिंदा पाए जाने वाले ताकतवर और खूंखार शिकारियों में से एक है जिसके जबड़े से छूट पाना किसी भी जानवर के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है. एक बार कोई मगरमच्छ के रडार में आया तो समझो उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन कहते हैं ना, "शेर को सवा शेर जरूर मिलता है." इस मगरमच्छ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. जगुआर ने मगरमच्छ को अपने जबड़े में ऐसा दबोचा कि एक ही बार में उसका खेल खत्म कर दिया. जगुआर का ये खूंखार रूप कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: अभी तक सिर्फ सुना था, अब मिल गया दो मुंह वाला सांप; Video देखकर नहीं होगा यकीन

 

कैसे किया मगरमच्छ का खात्मा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मटमैले पानी में एक जगुआर जा रहा है और वहीं पर कुछ ही दूरी पर एक मगरमच्छ मौजूद है. मगरमच्छ की मौत धीरे से करीब आ रही है और उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है. जगुआर धीरे से मगरमच्छ के पास जाता है और जब करीब पहुंच जाता है तो पानी के अंदर हो जाता है और फिर अचानक से मगरमच्छ की गर्दन दबोच लेता है. मगरमच्छ को इसकी भनक भी नहीं लगती है और पलक झपकते ही काम तमाम हो जाता है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @joaobiologo नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

