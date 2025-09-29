Advertisement
एशिया कप फाइनल के दिन पाकिस्तान में गूंजा 'जय माता दी'! कराची की वायरल वीडियो से मची खलबली

Pakistan Navratri Video: कराची की गलियों में नवरात्रि की धूम ने सबको चौंका दिया. मां दुर्गा की प्रतिमाओं के सामने लोग गरबा और डांडिया करते दिखे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में भी हिंदू समुदाय पूरे जोश से त्योहार मनाता है.

Sep 29, 2025, 11:10 PM IST
एशिया कप फाइनल के दिन पाकिस्तान में गूंजा 'जय माता दी'! कराची की वायरल वीडियो से मची खलबली

Pakistan Navratri Video: एशिया कप फाइनल के दिन जब पूरी दुनिया क्रिकेट की जंग देख रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. कराची की गलियों में हिंदू समुदाय ने जोर-शोर से नवरात्रि मनाई और 'जय माता दी' के जयकारों से माहौल गूंज उठा. मां दुर्गा की प्रतिमाओं के सामने लोग पारंपरिक परिधानों में गरबा और डांडिया खेलते नजर आए. इस नजारे को देखकर लोग दंग हैं कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय कितने उत्साह से नवरात्रि मना रहा है.

 

इंस्टाग्राम पर कई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने नवरात्रि के वीडियो शेयर किए हैं. इनमें साफ देखा जा सकता है कि मां दुर्गा की प्रतिमाओं और तस्वीरों के सामने लोग पारंपरिक परिधानों में गरबा और डांडिया करते हुए नजर आ रहे हैं. प्रीतम देवड़िया ने ‘नवरात्रि इन पाकिस्तान’ कैप्शन के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में पंडाल, सजी-धजी गलियां और लोगों का उत्साह भारत जैसा ही दिखाई देता है.

कराची में गूंजा गरबा

धीरज मंधन नामक क्रिएटर ने भी एक छोटा वीडियो शेयर किया, जिसमें लोग डांडिया की धुन पर तालमेल से थिरकते नजर आ रहे हैं. खास बात यह रही कि कुछ लोग पारंपरिक पठानी सूट पहनकर भी गरबा करते दिखाई दिए. कराची की गलियां झालरों और लाइट्स से सजी हुई दिखीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के किसी शहर में नवरात्रि का उत्सव होता है. इन वीडियोज में मौजूद रौनक और उमंग ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान में भी हिंदू समुदाय पूरी श्रद्धा और धूमधाम से यह पर्व मनाता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dheeraj (@iamdheerajmandhan)

पहले भी वायरल हो चुकी हैं झलकियां

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान से नवरात्रि का जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो. पिछले साल भी धीरज मंधन ने कराची से तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए थे, जिन्हें काफी सराहना मिली थी. इस बार भी वायरल वीडियोज ने भारत और पाकिस्तान दोनों जगह के लोगों का ध्यान खींचा है. कई लोग इसे देखकर भावुक हुए और कहा कि सीमाओं से परे आस्था और परंपरा का उत्साह हमेशा कायम रहता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं.

Navratri Pakistan Garba dandiya Goddess Durga Hindu celebrations

