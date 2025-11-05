Advertisement
पाकिस्तानी झंडा लेकर 'जय श्री राम' बोलते दिखे ये लोग, रशियन इंफ्लुएंसर के इस Video के पीछे छिपा है कैसा सच?

पाकिस्तान की सड़कों पर जब एक रूसी इन्फ्लुएंसर ने अचानक ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया, तो वहां मौजूद लोग भी उसे दोहराने लगे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे देखकर लोग हैरान रह गए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:29 AM IST
पाकिस्तानी झंडा लेकर 'जय श्री राम' बोलते दिखे ये लोग, रशियन इंफ्लुएंसर के इस Video के पीछे छिपा है कैसा सच?

Jai Shri Ram Chanting: पाकिस्तान की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया. रूस के कंटेंट क्रिएटर मैक्सिम शेर्बाकोव ने चलते-चलते अचानक “जय श्री राम” का नारा लगाया. वहां मौजूद स्थानीय लोग जो पाकिस्तानी झंडे लिए खड़े थे, वे भी इस नारे को दोहराने लगे. कुछ ही पलों में माहौल सौहार्द से भर गया. वीडियो में मैक्सिम मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर थम्ब्स-अप करते नजर आए.

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

क्या इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए?

वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड होते ही वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा, “अरे, यह सचमुच अच्छा है!” जबकि किसी ने कहा, “लगता है रणवीर सिंह की फिल्म की शूटिंग चल रही है.” कुछ लोगों को यह वीडियो AI-generated लगा, लेकिन ज्यादातर दर्शकों ने इसे एक खूबसूरत सांस्कृतिक पल बताया. यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी झलकें सोशल मीडिया पर दिखी हों. कुछ समय पहले एक पाकिस्तानी युवक ने लंदन में दीवाली मनाने का वीडियो शेयर किया था. उसमें वह अपने घर को फूलों और दीयों से सजा रहा था और भारतीय दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ रहा था.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Now India (@thenowindia)

 

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

क्या लोग इस दीवाली वीडियो से भी भावुक हो गए थे?

वीडियो पर ढेरों भारतीयों ने कमेंट किया, “हमें ऐसे और लोग चाहिए जो हर त्योहार को प्यार से मनाएं.” एक यूज़र ने लिखा, “यह अब तक का सबसे प्यारा वीडियो है. अगली पीढ़ी में ऐसे ही लोग हों जो एक-दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें.” रूसी युवक का जय श्री राम कहना और पाकिस्तानी युवक का दीवाली मनाना, दोनों ही घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि सोशल मीडिया अब संस्कृतियों को जोड़ने का पुल बन गया है. जब लोग धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को पहचानते हैं, तब सीमाएं सिर्फ नक्शे पर रह जाती हैं.

