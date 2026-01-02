पाकिस्तान के होटल में किसने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

Viral Video: पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी दिन-ब-दिन घटती चली जा रही है. आए दिन हम खबरों में ये सुनते हैं कि हिन्दू बेटी का अपहरण करवाकर धर्म परिवर्तन करवा दिया और जबरन निकाह कर लिया. साल 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यक करीब 20 फीसदी से भी ज्यादा थे और आज उनकी आबादी घटकर 2 फीसदी से भी कम रह गई. अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे खतरनाक मुल्क में उनके देवी-देवताओं का नारा लगाने की बात कौन कहे अगर नाम भी लेलो तो शायद कट्टरपंथी उन्हें वहीं खत्म कर दें. लेकिन पाकिस्तान के एक होटल में एक शख्स ने अचानक 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. अब ये खबर सुनकर हर कोई हैरान है कि भला पाकिस्तान में कौन रामभक्त पैदा हो गया और कट्टरपंथियों के बीच उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? तो चलिए अब आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

यह भी पढ़ें: 200 के 12 गोलगप्पे और 50 रुपए का समोसा... पाकिस्तान में बढ़ा महंगाई का पारा

क्यों लगाए 'जय श्रीराम' के नारे?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स होटल के बाहर खड़ा है और बताता है कि उसे लोग कमेंट बॉक्स में बोलते थे कि पाकिस्तान की किसी सिटी में जाकर 'जय श्रीराम' का नारा लगा. इसके बाद वो कहता है कि आज में एक सिटी में आया हूं और होटल जा रहा हूं और आज आपकी डिमांड पूरी करेंगे. जैसे ही ये शख्स होटल में जाता है वहां देसी ढाबा स्टाइल में लाल टेबल और कुर्सियां लगी थी. इसके बाद वहां पर कुछ लड़के पहले से मौजूद थे जो इस शख्स के दोस्त थे. इसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि जोर से 'जय श्रीराम' बोलो और सभी दोस्तों के साथ मिलकर 'जय श्रीराम' का नारा लगाता है. इस दौरान वहां मौजूद लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है लोग इस शख्स की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @f_rahul_rathoor5 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं लोग वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई पाकिस्तान में रहकर 'जय श्रीराम' का नारा लगाते हो, आपको डर नहीं लगता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.