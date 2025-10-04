Advertisement
इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण! भारत का वो महान शासक जिसने मुगलों को तोहफे में दे दिए थे 23 किले? जानें नाम

Treaty of Purandar: पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई. शिवाजी ने रणनीतिक कारणों से 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपे ताकि परिवार और सेना सुरक्षित रह सके.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:55 AM IST
Treaty of Purandar:  भारत का इतिहास बहादुरी, युद्ध और संधियों से भरा पड़ा है. कई बार ऐसी परिस्थितियां बनीं जब राजाओं को अपनी रणनीति और राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कठिन फैसले लेने पड़े. ऐसी ही एक घटना 1665 में हुई थी, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है. इस संधि के तहत भारत के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले सौंप दिए थे. लेकिन यह केवल आत्मसमर्पण नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए रणनीति का हिस्सा था. UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस संधि से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं.

क्या थी पुरंदर की संधि

 द मिलिट्री डिस्पैचेज़ बुक के मुताबिक, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी. यह संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के सेनापति राजा जय सिंह प्रथम के बीच संपन्न हुई थी. इस समझौते के तहत शिवाजी महाराज ने अपने कुल 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए. इस घटना को इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भी कहा जाता है. हालांकि यह सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में मराठा साम्राज्य की रणनीति और मजबूती का आधार बनी.

ये भी पढ़ें: ये हैं भारत के 5 सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा, मुगल-अंग्रेज भी खाते थे इनके नाम से खौफ

क्यों करनी पड़ी संधि

मुगल सम्राट औरंगजेब ने राजा जय सिंह प्रथम को शिवाजी के खिलाफ भेजा था. उन्होंने पुरंदर किले समेत कई अन्य किलों को घेर लिया था. ऐसे में शिवाजी महाराज और उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में थी. परिस्थितियों को देखते हुए शिवाजी ने अपनी प्रजा और सेना की सुरक्षा के लिए संधि करना बेहतर समझा. इस समझौते का असली उद्देश्य समय हासिल करना था, ताकि मराठा साम्राज्य दोबारा संगठित होकर मुगलों का मुकाबला कर सके.

क्या थीं संधि की शर्तें

संधि के तहत शिवाजी महाराज ने 23 किले मुगलों को सौंपे और केवल 12 किले अपने पास रखे. साथ ही उन्हें 4 लाख हूण राजस्व वाली जमीन भी मुगलों को देनी पड़ी. शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5 हजार घोड़ों की मनसबदारी मुगल दरबार में दी गई. इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी को मुगलों की मदद करने का वादा भी करना पड़ा. हालांकि, यह हार नहीं बल्कि रणनीति थी. इसका नतीजा यह हुआ कि शिवाजी ने 1670 में अपने सभी किले वापस जीत लिए और 1674 में स्वतंत्र छत्रपति का ताज पहनकर इतिहास में नई कहानी लिख दी.

