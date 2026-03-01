भारत के वो गद्दार राजा… जिसकी एक चाल से हिंदुस्तान बन गया था गुलाम

इतिहास गवाह है कि जब-जब हिंदुस्तान को बाहरी ताकतों ने लूटा है, उसके पीछे किसी न किसी 'अपने' का ही हाथ रहा है. आज हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब दिल्ली की गद्दी पर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज था. चारों तरफ उनकी बहादुरी के चर्चे थे, लेकिन उनके ही भाई के मन में जलन का जहर घुल रहा था. कहते हैं न कि "दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दोस्त होता है जो पीठ पीछे खंजर घोंपता है." राजा जयचंद की एक ऐसी ही लालच भरी चाल ने न केवल दिल्ली का इतिहास बदला, बल्कि आने वाली सदियों के लिए भारत को गुलामी की अंधेरी गलियों में धकेल दिया. आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक गद्दारी की पूरी कहानी, जिसने एक महान राजा को हराने के लिए दुश्मन से हाथ मिला लिया.

ये भी पढ़ें: सौतेली मां लाने के लिए पिता ने खर्च किए बेटे के पैसे, गुस्से में 10 साल के मासूम ने

दिल्ली की गद्दी और भाई की जलन

Add Zee News as a Preferred Source

12वीं शताब्दी में भारत पर इस्लामिक आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था. उस समय दिल्ली सत्ता का मुख्य केंद्र थी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शक्तिशाली राजा थे. जयचंद, जो पृथ्वीराज का चचेरा भाई था, गंगा के मैदानी इलाकों (अंतर्वेदी देश) का शासक था. जयचंद के मन में हमेशा से दिल्ली पर राज करने की तीव्र इच्छा थी, जिसके कारण वह पृथ्वीराज की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति से गहरी ईर्ष्या रखता था. यह जलन इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही खून के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी. इसी आपसी कलह का फायदा उठाने के लिए विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने भारत की ओर रुख किया, जिससे विनाश की पटकथा लिखी गई.

जीत, हार और धोखे का जाल

साल 1191 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीतने के इरादे से हमला किया. इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए गोरी को बुरी तरह पराजित किया. हार के बाद जब गोरी वापस लौट रहा था, तब जयचंद ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे रोक लिया. जयचंद ने गोरी को न केवल शरण दी, बल्कि पृथ्वीराज को हराने के लिए अपनी एक विशाल सेना भी उसके हवाले कर दी. इस विश्वासघात के कारण अगले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया. जयचंद की यह गद्दारी भारतीय इतिहास का वह काला अध्याय बन गई, जिसने एक महान हिंदू सम्राट के पतन का रास्ता साफ कर दिया.

ये भी पढ़ें: ईंटों से बना दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़! 1700 साल तक कैसे छिपा रहा ये रहस्यमयी ढांचा

गद्दारी का अंजाम और शब्दभेदी बाण का चमत्कार

सत्ता के लालच में अंधा हुए जयचंद को गोरी ने भी माफ नहीं किया. जैसे ही गोरी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, उसने सबसे पहले गद्दार जयचंद को मौत के घाट उतार दिया. बंदी बनाए गए पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गईं, लेकिन उनकी वीरता तब भी कम नहीं हुई. अपनी चतुराई और शब्दभेदी बाण चलाने की कला का उपयोग करते हुए, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया और अपना बदला लिया. हालांकि, जयचंद के धोखे ने भारत से एक महान योद्धा छीन लिया था. इस घटना के बाद भारत में इस्लामिक आक्रमणों की बाढ़ आ गई और देश सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंसा रहा.