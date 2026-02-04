गद्दार या बलिदानी? जयचंद के नाम के पीछे छिपा वो खौफनाक सच, जिसे इतिहास की किताबों ने आपसे छिपाया

इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी बहस का कारण बने रहते हैं. ऐसा ही एक नाम जयचंद का है आम बोलचाल में आज भी गद्दारी का मतलब “जयचंद” कह दिया जाता है, लेकिन क्या सच वाकई इतना सीधा है? क्या जयचंद सिर्फ धोखेबाज़ थे या परिस्थितियों के शिकार एक ऐसे शासक, जिनकी कहानी अधूरी और एकतरफा तरीके से लिखी गई? लोककथाओं, वीर गाथाओं और वायरल दावों ने जयचंद की छवि एक खलनायक की बना दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में झांकें तो तस्वीर थोड़ी जटिल दिखती है. सत्ता, सम्मान, पारिवारिक अपमान और राजनीतिक मजबूरियों के बीच जयचंद का फैसला आज भी सवालों के घेरे में है.

कन्नौज का राजा और पारिवारिक पृष्ठभूमि

राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे और गढ़वाल वंश से ताल्लुक रखते थे. उनके पिता विजय चंद्र और दादा गोविंद्र चंद्र भी शक्तिशाली शासक रहे. जयचंद ने करीब 1170 से 1194 तक शासन किया और अपने समय में उन्हें एक समृद्ध राज्य का स्वामी माना जाता था. उनके दो संतानें थीं पुत्र हरिश्चंद्र और पुत्री संयोगिता. संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से होने के बाद ही जयचंद और पृथ्वीराज के रिश्तों में खटास आई. कहा जाता है कि यह विवाह जयचंद की सहमति के बिना हुआ, जिसे उस दौर में सम्मान पर सीधा आघात माना गया.

नाराज़गी से दुश्मनी तक का सफर

दावों के अनुसार, संयोगिता के विवाह के तरीके से जयचंद ही नहीं, कई अन्य राजपूत शासक भी नाराज़ थे. जयचंद ने इसे अपने अपमान के रूप में देखा और इसी कारण पृथ्वीराज चौहान से टकराव बढ़ता गया. बदले की भावना में जयचंद ने कई बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा. लगातार पराजय से जयचंद की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती चली गई. यही वह मोड़ माना जाता है, जहां निजी दुश्मनी और सत्ता की चिंता ने मिलकर ऐसे फैसलों को जन्म दिया, जिनका असर इतिहास पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया.

मोहम्मद गौरी से गठजोड़ और ‘गद्दारी’ की छवि

कहा जाता है कि लगातार हार से हताश जयचंद ने पृथ्वीराज के कट्टर दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया. आरोप है कि जयचंद ने अपनी सेना गौरी को सौंप दी, जिसकी मदद से तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई. इससे पहले पृथ्वीराज कई बार गौरी को हराकर जीवनदान दे चुके थे. जयचंद के इस कदम को इतिहास में विश्वासघात के रूप में देखा गया और तभी से धोखेबाज़ों को “जयचंद” कहा जाने लगा. हालांकि, इतिहासकारों के बीच आज भी इस कहानी को लेकर मतभेद हैं. कई तथ्य लोककथाओं और बाद के लेखन पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि को लेकर विवाद बना हुआ है.