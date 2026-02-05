Advertisement
Jambur Village Story: ये है भारत का इकलौता अफ्रीकी गांव! VIDEO में देखें कैसे रहते हैं यहां के लोग

Jambur Village Story: यूं तो भारत में कई अनोखी जगहें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आज हम आपको ऐसे ही यूनिक गांव के बारे में बताएंगे जहां सिर्फ अफ्रीका के लोग रहते हैं. ये हिंदी भाषा ही बोलते हैं और भारतीय खाना ही खाते हैं. चलिए जानते हैं उनकी जीवन शैली कैसी है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:24 PM IST
African Village in India: गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के जाम्बुर(Jambur) गांव को भारत के "अफ्रीकी गांव" के रूप में जाना जाता  है. ये भारत को वो अनोखा गांव है जहां सदियों से अफ्रीका मूल के सिद्दी (Siddi) समुदाय के लोग रहते हैं. ऐसे में एक महिला जाम्बुर का दौरा करती है और वहां का एक एक नजारा अपने कैमरे में कैद करती है. उनकी हिंदी से लेकर खाना और रहने का तरीका बिल्कुल भारतीय है. चलिए देखते हैं ये गांव अंदर से कैसा है.

क्या है इस गांव की खासियत?
इंटरनेट पर जाम्बुर गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां सदियों से अफ्रीकी लोग रहते हैं. एक महिला इस गांव में कैमरा लेकर जाती है और यहां का नजारा आपको चौंका देता है. यहां के लोगों ने अपनी अफ्रीकी जड़ों को खूबसूरती से संभालकर रखा है और साथ ही भारतीय  संस्कृति को भी अपनाया है. इस दौरान महिला सबसे पहले एक शख्स से बात करती है और वो अचानक हिंदी बोलकर चौंका देता है. महिला कहती है कि उसको लगता ही नहीं है कि वो किसी भारत के गांव में है. मजेदार बात ये थी कि जो शख्स महिला को गांव तक लेकर जाता है वो भी पान मसाला खा रहा था.

गांव में दिखता है ये नजारा?
इसके बाद जब कैमरा गांव में जाता है तो वहां के बच्चे मोटा काजल और गले में पाउडर लगाएं मिलते हैं. यहां पर एक यूनिक मंदिर भी है और इस मंदिर की खास बात ये है कि मंदिर के अंदर ही दरगाह है. महिला बताती है कि इन लोगों को भारत में रहते रहते इतने साल हो गए कि अब ये खाना भी इंडियन ही खाते हैं. जब घर में कैमरा पहुंचा तो दिखा कि बाकी सामान्य भारतीय की तरह वहां भी टीवी पर सीआईडी सीरियल चल रहा था. इसके बाद इन लोगों ने महिला को अपना पारंपरिक डांस भी करके दिखाया. आप भी देखें ये शानदार वीडियो.

महिला ने बताया अनुभव
वीडियो के कैप्शन में लिखा है, भारत में बसे एक अफ्रीकी गांव का दौरा करना एक शानदार अनुभव था. यहां की कम्युनिटी ने अपनी अफ्रीकी जड़ों को बहुत खूबसूरती से संभालकर रखा है और साथ ही भारतीय संस्कृति को भी अपनाया है. उनकी परंपराओं से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक, हर जगह दोनों संस्कृतियों का अनोखा मेल देखने को मिलता है. यह जगह एक साथ जानी पहचानी भी लगती है और खास भी. ये देखकर अच्छा लगता है कि कैसे दो अलग-अलग संस्कृतियां मिलकर आपसी जुड़ाव, मेलजोल और पहचान की खूबसूरती कहानी बनाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @inishutiwari नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने दावा किया कि ये अफ्रीकी प्रवासी हैं, इनको जूनागढ़ के राजा ने पनाह दी थी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

