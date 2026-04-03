ना खेतों में उगता है, ना थाली में सजता है... देश का वो इकलौता शहर, जहां पूरी तरह बैन है प्याज-लहसुन

भारतीय रसोई की कल्पना बिना प्याज और लहसुन के करना लगभग नामुमकिन सा लगता है. दाल फ्राई हो या सब्जी की ग्रेवी, हर जगह इनका दबदबा रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर एक ऐसा शहर भी है, जहां प्याज-लहसुन का नामोनिशान तक नहीं मिलता? जम्मू-कश्मीर की वादियों में बसा 'कटरा' एक ऐसी अनोखी जगह है, जहां कदम रखते ही खान-पान के नियम बदल जाते हैं. यहां न तो खेतों में प्याज की महक आती है और न ही किसी होटल की रसोई में लहसुन छिला जाता है. आस्था और अनुशासन का यह संगम दुनिया भर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को हैरान कर देता है.

पूरी तरह से बैन है प्याज

कटरा को माता वैष्णो देवी के पावन दरबार का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है. इस पूरे शहर की अर्थव्यवस्था और पहचान माता रानी की भक्ति से जुड़ी है. यही वजह है कि शहर की पवित्रता और सात्विक मर्यादा को बनाए रखने के लिए यहाँ प्याज और लहसुन पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है. कटरा भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ प्याज की न तो खेती की जाती है, न ही इसे सब्जी मंडियों या किराना दुकानों पर बेचा जाता है. यहाँ तक कि किसी भी छोटे ढाबे या आलीशान रेस्टोरेंट में भी आपको प्याज-लहसुन से बनी कोई डिश खाने को नहीं मिलेगी.

आखिर क्यों पूरी तरह से बैन है?

हिंदू धर्म और आयुर्वेद के अनुसार, प्याज और लहसुन को 'तामसिक' श्रेणी के भोजन में रखा गया है. माना जाता है कि ऐसा भोजन शरीर में आलस्य, क्रोध और मानसिक विकार बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बनते हैं. चूंकि कटरा से ही लाखों श्रद्धालु अपनी कठिन चढ़ाई और व्रत की शुरुआत करते हैं, इसलिए यहां का वातावरण पूरी तरह सात्विक रखना जरूरी होता है. सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी उतनी ही शिद्दत से निभाया जाता है. पूजा-पाठ और शुचिता के प्रति स्थानीय लोगों का यह समर्पण ही है कि यहां बिना प्याज के भी जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है.

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क्या मिलता है खाने में?

अक्सर लोगों को लगता है कि बिना प्याज-लहसुन के खाना फीका या बेस्वाद होगा, लेकिन कटरा पहुंचकर यह धारणा पूरी तरह बदल जाती है. यहां के स्थानीय रसोइए और हलवाई अदरक, हींग और खास मसालों के मेल से ऐसा जादू बिखेरते हैं कि श्रद्धालु उंगलियां चाटते रह जाते हैं. होटल और ढाबों में मिलने वाली दाल, सब्जियां और चटनी बिना किसी तामसिक सामग्री के भी भरपूर पोषण और स्वाद से लदी होती हैं. यहां आने वाले यात्री भी इस अनुशासन का सम्मान करते हैं और खुशी-खुशी सात्विक भोजन का आनंद लेते हैं, जो शरीर और मन दोनों को शांति प्रदान करता है.

परंपरा का अनोखा संगम

इस अनोखी परंपरा को कायम रखने में कटरा के स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. यहां के व्यापारी अपनी श्रद्धा के चलते कभी प्याज का स्टॉक नहीं रखते. अगर कोई नया पर्यटक अनजानवश प्याज की मांग करता है, तो दुकानदार बड़े प्रेम से उन्हें यहां की मर्यादा समझाते हैं और सात्विक भोजन के फायदे बताते हैं. नियमों का यह कड़ा पालन किसी कानूनी दबाव से नहीं, बल्कि दिल से निकली आस्था का परिणाम है. कटरा ने साबित कर दिया है कि जब श्रद्धा और अनुशासन मिलते हैं, तो एक पूरी संस्कृति नियम बन जाती है और दुनिया के लिए मिसाल पेश करती है.