ना खेतों में उगता है, ना थाली में सजता है... देश का वो इकलौता शहर, जहां पूरी तरह बैन है प्याज-लहसुन

कटरा में माता वैष्णो देवी की आस्था के चलते प्याज-लहसुन पूरी तरह बैन हैं. इसे तामसिक मानकर सात्विक वातावरण बनाए रखा जाता है. यहां बिना प्याज के भी स्वादिष्ट भोजन मिलता है. स्थानीय लोग और दुकानदार श्रद्धा से इस परंपरा का पालन करते हैं, जो इसे अनोखा बनाती है.
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भारतीय खाने की बात हो और प्याज-लहसुन का जिक्र न आए, ऐसा सोचना भी मुश्किल लगता है. लेकिन देश में एक ऐसा शहर है, जहां इन दोनों चीजों पर पूरी तरह रोक है. यह सुनकर हैरानी होना लाजमी है, क्योंकि यहां न खेतों में ये उगते हैं और न ही थाली में परोसे जाते हैं. आस्था, नियम और परंपरा का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले. यह शहर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी जीवनशैली के कारण भी लोगों को आकर्षित करता है.
कटरा जम्मू-कश्मीर की वादियों में बसा एक खास शहर है, जो वैष्णो देवी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है. यहां पहुंचते ही खान-पान के नियम बदल जाते हैं. शहर की पहचान पूरी तरह भक्ति और सात्विक जीवनशैली से जुड़ी है. यहां आपको न तो बाजारों में प्याज मिलेगा और न ही किसी होटल या ढाबे में लहसुन का इस्तेमाल दिखेगा. यह अनोखी परंपरा ही कटरा को देश के बाकी शहरों से अलग बनाती है.
कटरा में प्याज और लहसुन पर रोक के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं. हिंदू धर्म और आयुर्वेद के अनुसार इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है, जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. चूंकि यहीं से श्रद्धालु अपनी धार्मिक यात्रा शुरू करते हैं, इसलिए वातावरण को पूरी तरह शुद्ध और सात्विक रखना जरूरी समझा जाता है. यही वजह है कि इस परंपरा को सदियों से बिना किसी बाधा के निभाया जा रहा है.
अक्सर लोगों को लगता है कि बिना प्याज-लहसुन के खाना स्वादहीन होगा, लेकिन कटरा में ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहां के रसोइए अदरक, हींग और खास मसालों का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं. दाल, सब्जियां और चटनियां इतनी लजीज होती हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं. यहां का भोजन न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी फायदेमंद माना जाता है.
कटरा में इस परंपरा को बनाए रखने में स्थानीय लोगों और व्यापारियों की अहम भूमिका है. यहां के दुकानदार कभी प्याज-लहसुन का स्टॉक नहीं रखते. अगर कोई पर्यटक इसकी मांग करता है, तो उन्हें प्यार से यहां की परंपरा समझाई जाती है. यह नियम किसी कानूनी दबाव से नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और श्रद्धा से चलता है. यही वजह है कि यह शहर आज भी अपनी अनोखी पहचान को बरकरार रखे हुए है.