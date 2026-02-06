जम्मू-कश्मीर में बच्चियों ने दिखाई बदलाव की तस्वीर, वादियों से निकलकर आया ये खूबसूरत VIDEO

Kashmir Ka Video: जम्मू-कश्मीर भारत का ताज है. धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कहीं और नहीं बल्कि भारत के जम्मू-कश्मीर में है. आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर विकास के ट्रैक पर तेजी से बढ़ रहा है. इस दौरान पिछले कुछ सालों में कश्मीर से मनमोहक नजारे देखने को मिल रहे हैं. इस बार कश्मीर की वादियों से ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपका दिल छू जाएगा. यहां दो नन्हीं बच्चियां कार पर लगे भारत के तिरंगे को देखकर कैसे सैल्यूट कर रही है. भले ही देखने में ये सामान्य लगे, लेकिन ये वीडियो जम्मू-कश्मीर में बदलते माहौल और सोच का प्रतीक माना जा रहा है. इस वीडियो को देखकर आपका दिन बन जाएगा. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं.

कैसे किया सैल्यूट?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NirdoshSha56807 नाम के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. दावा किया जाता है कि ये वीडियो कश्मीर का है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "जम्मू-कश्मीर से सामने आए एक भावुक कर देने वाले वीडियो में कश्मीर की दो नन्ही बच्चियां एक कार पर लगे तिरंगे को सैल्यूट करती नजर आ रही हैं. ये वीडियो जम्मू सिविल सचिवालय का है." देखने में यह दृश्य भले ही सामान्य लगे, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर में बदलते माहौल और सोच का प्रतीक माना जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि पार्किंग में एक कार खड़ी है जिस पर भारत का झंडा लगा हुआ है. इस दौरान वहां मौजूद 2 छोटी बच्चियां तिरंगे को देखकर सैल्यूट करने लगती हैं. इस दौरान किसी ने इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किस ओर इशारा करता है ये वीडियो?

जम्मू-कश्मीर से सामने आया ये खूबसूरत वीडियो इस ओर इशारा करता है कि केंद्र सरकार की विश्वास बहाली की नीतियों के चलते कश्मीरी समाज, खासकर नई पीढ़ी के मन में देश और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व अपनापन बढ़ा है. कश्मीर के मामले पर ये भारत की एक बड़ी जीत का उदाहरण है. भारत के तिरंगे को सम्मान देती ये नन्हीं बच्चियां जम्मू-कश्मीर की बदली तस्वीर का एक सशक्त संदेश देती नजर आ रही हैं.

जम्मू-कश्मीर से सामने आए एक भावुक कर देने वाले वीडियो में कश्मीर की दो नन्ही बच्चियां एक कार पर लगे तिरंगे को सल्यूट करती नज़र आ रही हैं। ये वीडियो जम्मू सिविल सचिवालय का है। Kashmir pic.twitter.com/DvmtoA9hs5 — Nirdosh Sharma (@NirdoshSha56807) February 6, 2026

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.