'बाय-बाय पापा' कहकर चिनाब नदी में कूदी लड़की, डोडा में पुल से महिला के कूदने का खौफनाक Video Viral; तमाशबीन बने लोग

जम्मू-कश्मीर के डोडा इलाके से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में चिनाब नदी के ऊपर बने पुल पर लोगों और वाहनों की आवाजाही दिखाई देती है. इसी दौरान एक लड़की पुल पर खड़ी नजर आती है.
शुरुआत में वहां मौजूद लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है. लड़की को पुल के किनारे देखकर कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की. लोग उसकी तरफ बढ़ते भी दिखाई देते हैं. लेकिन कुछ ही देर बाद लड़की 'बाय-बाय पापा' कहकर नदी में छलांग लगा देती है. घटना ने मौके पर मौजूद लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स को स्तब्ध कर दिया है.
वीडियो में लड़की का व्यवहार लगातार परेशान करने वाला नजर आता है. जब कोई व्यक्ति उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वह उसे दूर रहने का इशारा करती है. बताया जा रहा है कि लड़की लोगों के पास आने पर नदी में कूद जाने की धमकी दे रही थी. यही वजह रही कि आसपास मौजूद लोग उसके काफी करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. कुछ लोग दूरी बनाकर खड़े रहे, जबकि कुछ ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी. ऐसे मौके पर किसी व्यक्ति के लिए तुरंत यह समझ पाना भी मुश्किल होता है कि सामने मौजूद शख्स किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है और उसे सुरक्षित तरीके से कैसे रोका जाए.
वायरल वीडियो का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा अंत में दिखाई देता है. लड़की कुछ देर तक पुल पर खड़ी रहने के बाद वहां मौजूद लोगों की तरफ देखती है और 'बाय-बाय' कहती है. इसके बाद वह चिनाब नदी में छलांग लगा देती है. लड़की के नदी में कूदते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन जाती है. वीडियो में पीछे से एक व्यक्ति की घबराई हुई आवाज भी सुनाई देती है, जो घटना देखकर 'ओय यार...' कहता नजर आता है. वीडियो का यह हिस्सा देखने वाले लोगों को सबसे ज्यादा विचलित कर रहा है.
जम्मू कश्मीर के डोडा में एक महिला बाय-बाय कहकर चिनाब नदी में कूद जाती है
वीडियो दर्दनाक है… pic.twitter.com/0cG9HKTK8T
— Priya Sinha (@iPriyaSinha) September 5, 2026
इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि लड़की को समय रहते क्यों नहीं रोका जा सका. वीडियो में कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन लड़की के व्यवहार के कारण वे उसके बेहद करीब नहीं जा पाते. ऐसी स्थिति में बिना सोचे सीधे किसी व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करना भी खतरनाक हो सकता है. विशेषज्ञ आम तौर पर ऐसे मामलों में आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए तुरंत पुलिस, बचाव दल या दूसरे प्रशिक्षित लोगों को सूचना देने की सलाह देते हैं.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने घटना पर दुख जताया और लड़की को रोकने की कोशिश कर रहे लोगों को लेकर भी सवाल उठाए. कुछ लोगों का कहना था कि ऐसी स्थिति में केवल वीडियो बनाने के बजाय तुरंत मदद के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीम को सूचना दी जानी चाहिए थी. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन स्थिति बेहद संवेदनशील थी. एक यूजर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं देखकर इंसान अंदर तक हिल जाता है. दूसरे यूजर्स ने लड़की की परेशानियों और उसकी मानसिक स्थिति को समझने की जरूरत पर जोर दिया.
फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर घटना का एक हिस्सा ही सामने आया है. लड़की पुल तक क्यों पहुंची थी, उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी और घटना के बाद क्या कार्रवाई हुई, इन सवालों की पूरी जानकारी सामने आना बाकी है. किसी वायरल वीडियो को देखकर पूरी घटना के बारे में निष्कर्ष निकालना भी सही नहीं है. ऐसे मामलों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जांच से ही पूरी तस्वीर साफ हो सकती है. चिनाब नदी के ऊपर रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो फिलहाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी व्यक्ति को इस तरह संकट में देखकर केवल वीडियो बनाने के बजाय उसकी सुरक्षित मदद के लिए तुरंत प्रशिक्षित बचाव दल और प्रशासन से संपर्क करना जरूरी है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.