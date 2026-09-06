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'बाय-बाय पापा' कहकर चिनाब नदी में कूदी लड़की, डोडा में पुल से महिला के कूदने का खौफनाक Video Viral; तमाशबीन बने लोग

जम्मू-कश्मीर के डोडा से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को झकझोर दिया है. वीडियो में एक लड़की चिनाब नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ी नजर आती है और आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते दिखते हैं. लड़की किसी को पास आते देख नदी में कूदने की धमकी देती है. कुछ ही देर बाद वह 'बाय-बाय' कहकर नदी में छलांग लगा देती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 06, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:39 AM IST
'बाय-बाय पापा' कहकर चिनाब नदी में कूदी लड़की, डोडा में पुल से महिला के कूदने का खौफनाक Video Viral; तमाशबीन बने लोग
Image Credit: चिनाब नदी के पुल से महिला ने लगाई छलांग! Image credit: X/@iPriyaSinha

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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