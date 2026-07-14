Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /खेलते-खेलते थम गई जिंदगी! गेंदबाजी कर रहे 22 साल के युवा खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक; अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

खेलते-खेलते थम गई जिंदगी! गेंदबाजी कर रहे 22 साल के युवा खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक; अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में क्रिकेट मैच के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई है. भलेसा प्रीमियर लीग के मुकाबले में गेंदबाजी कर रहे 22 साल के क्रिकेटर सुहैल अहमद की अचानक तबीयत बिगड़ गई. सांस लेने में परेशानी के बाद वह मैदान पर गिर पड़े. साथी खिलाड़ियों ने उन्हें तुरंत संभाला और अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:27 AM IST
खेलते-खेलते थम गई जिंदगी! गेंदबाजी कर रहे 22 साल के युवा खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक; अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
Image Credit: Image credit: instagram/@himalayanmail

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
39 साल की हसीना ने खरीदा आलीशान घर, माता-पिता की गैरमौजूदगी में किया गृह प्रवेश
Shruti Haasan16 min ago
2
Ind vs Eng22 min ago
3
uk hindu temple26 min ago
4
Sex Education importance38 min ago
5
iran us war38 min ago